Фатальне закінчення тижня: яким знакам зодіаку не щаститиме до 22 січня
Негаразди на роботі та родинні сварки остаточно зіпсують їм настрій.
Попри те, що ретроградність Меркурія вже позаду, поточний тиждень для деяких знаків зодіаку завершиться на сумній ноті. До 22 січня Тільців, Левів та Скорпіонів будуть переслідувати нещастя. Вони зіткнуться з труднощами на роботі, втратять велику суму грошей і ледь не зруйнують стосунки з коханою людиною.
Тілець
Тиждень почнеться із гучної сварки з другою половинкою. Щоб порозумітися, необхідно бодай на день втекти від життєвих клопотів та побути лише вдвох. Спірні питання в стосунках астрологи рядять Тільцям вирішити якнайскоріше. Адже якщо зразу не розставити крапки над «і», все може закінчитися остаточним розривом.
У робочих справах Тільців також почнеться не найкращий період. Їм прогнозують сварки з колегами і керівництвом. Та навіть якщо представники знаку відчуватимуть себе вкрай некомфортно на робочому місці, шукати альтернатив поки не варто. Обстановка в колективі незабаром налагодиться, тож поки що немає сенсу впроваджувати в своє життя такі кардинальні зміни.
Лев
У Левів решта тижня також пройде у постійних тривогах. Проблем додасть їх вроджена емоційність. Представники знаку можуть накричати на кращого друга чи кохану людину, про що потім сильно пошкодують.
З 20 до 22 грудня уродженці знаку будуть намагатися йти на компроміси, щоб вирішити конфлікт, який самі ж і спричинили. Та це у Левів нвийде лише в тому випадку, якщо вони зуміють стримати свою палку натуру.
Скорпіон
Скорпіони на решту поточного тижня вирішать усамітнитися. Все, що їм зараз потрібно, це залишитися наодинці із власними думками й переживаннями. Однак близьким Скорпіонів це може не сподобатися, особливо якщо таким чином представники знаку просто намагатимуться втекти від своїх обов’язків.
Та для Скорпіонів є чудова альтернатива, яка задовільнить усіх та не спричинить конфліктів у родині. Вони можуть зайнятися корисною справою, наприклад прибиранням чи приготуванням їжі. Це дасть уродженцям знаку можливість на певний час обмежити спілкування з близькими, не ображаючи їх своєю відсутністю.
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