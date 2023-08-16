Українці масово відмовляються брати купюри, які їм пропонують в обмінниках

Асоціація фінансових компаній “ФІНОМ” звернулася до Національного банку та Верховної Ради з проханням вирішити проблеми на ринку торгівлі готівковою іноземною валютою. Проблема виникає через те, що багато пунктів обміну валют накопичили значні обсяги “старої” готівки, як зазначено на веб-сайті FINOM.

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У прес-релізі FINOM зазначається, що велика кількість зношеної валюти в касах, яку споживачі відмовляються купувати, спричиняє скорочення поточних активів фінансових компаній. Незважаючи на численні спроби фінансових компаній укласти договори з банками на інкасацію, позитивного результату поки що не досягнуто.

Хоча інтервенції Національного банку дещо покращили ситуацію на валютному ринку, проблема залишається актуальною. Помітним кроком НБУ став дозвіл установам знімати іноземну валюту з банківських рахунків для поповнення своїх грошових резервів. Проте, деякі обмінники відчувають нестачу таких коштів.

ФІНОМ пропонує наступні шляхи вирішення цієї проблеми:

Визначити державний банк, який буде приймати знецінену валюту від небанківських фінансових установ.

Дозволити обмінникам здійснювати інкасацію самостійно або через український банк.

Дозволити обмінникам напряму співпрацювати з банками для здійснення операцій з іноземною валютою.

Варто зазначити, що нещодавно Національний банк повідомив, що ситуація з обміном валюти стабілізувалася.