Пенсії змогли отримати трохи більше 50% українських пенсіонерів

Попри воєнний стан в Україні, вітчизняним пенсіонерам продовжують регулярно нараховувати пенсійні виплати. Щоправда через активні бойові дії у деяких регіонах, доставляти виплати пенсіонерам стало вкрай складно. Та працівники державної Укрпошти роблять все можливе, щоб старенькі не залишися без пенсії в такий скрутний час.





За останніми даними до 13 березня вдалося виплатити пенсії більш ніж половині українських пенсіонерів. Загалом старенькі отримали майже 5,5 млрд. грн.

Працівники пошти намагаються доставляти гроші на виплату пенсій навіть у регіони, що постійно знаходяться під артилерійськими обстрілами. Зокрема у Миколаївській області свої кошти вже отримали 45% пенсіонерів, у Харківській області – 20%, у Херсонській – 14%, а в Сумській області – близько 12% громадян похилого віку.

Натомість у відносно спокійних регіонах країни свої виплати змогли отримати майже всі місцеві пенсіонери. Найвищий показник виплат у Кіровоградській області – майже 90%. На Донеччині пенсії отримали 85% українців похилого віку. На Рівненщині було виплачено державне утримання майже 78% стареньких, а в Черкаській, Вінницькій та Чернігівській областях – більш ніж 75% пенсіонерів.

Частину виплат не вдається доставити адресатам у зв’язку з їх переїздом. Однак для вимушено переміщених осіб Укрпошта у співпраці з Пенсійним фондом України вигадали інший спосіб перерахування пенсій. Щоб отримати свою пенсію громадянин повинен:

подзвонити до Пенсійного фонду або Укрпошти;

повідомити про необхідність отримання виплати за іншою адресою, надати адресу свого фактичного місцезнаходження та персональні дані оператору.

Послугою отримання пенсії за тимчасовою адресою наразі вже скористалося більш ніж 11 тис. українських пенсіонерів.

Нагадаємо, що з 1 березня в Україні провели анонсовану ще в лютому індексацію пенсій. Виконати свою обіцянку та збільшити суму виплат громадянам Пенсійному фондові не завадила навіть війна. Підвишку отримали понад 10 млн. громадян похилого віку.

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