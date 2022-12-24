Стало известно, будет ли «Новая почта» работать на праздники

Один из крупнейших почтовых операторов Украины компания «Новая почта» в этом году будет работать даже в праздничные дни. В настоящее время руководство «Новой почты» анонсировало только один выходной – 1 января. Но несмотря на то, что отделения не закроют на Рождество и Новый год, их часы работы в эти дни изменятся.

В пресс-центре «Новой почты» рассказали о графике отделений в праздничный период. Там отметили, что 1 января у компании будет 100-процентный выходной. В этот день ни одно из отделений «Новой почты» не откроется. Курьеры также не выйдут на работу, так что ждать доставку посылок домой украинцам не стоит.

Также в первый день нового года в почтоматах «Новой почты» не будут размещать только что прибывшие посылки. При этом забрать посылки, которые уже были в почтаматах по состоянию на 31 декабря, клиенты смогут. Ведь в этом случае процесс получения посылок не требует участия сотрудников компании.

В остальные же праздничные дни отделения «Новой почты» будут работать так:

25 и 26 декабря – все отделения откроются и закроются в обычное время;

31 декабря – отделения будут работать по субботнему графику, но время открытия перенесут на 1 час раньше;

7 января – будут работать по тому же графику, что и в выходные дни.

Стоит отметить, что в праздничные и предпраздничные дни отправка посылок может занять больше времени, чем обычно. Ведь накануне выходного или в сокращенный рабочий день в отделениях часто образуются очереди. Так что желающие отправить или получить посылки могут немного дольше задержаться в отделениях.

Украинцам также напомнили о том, как найти ближайшее отделение «Новой почты» . Для этого можно воспользоваться сайтом или мобильным приложением компании. К услугам клиентов также чат-бот в мессенджере Telegram, который поможет узнать нужную информацию и решить почти любую проблему с посылкой.