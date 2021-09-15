Власники карт ПриватБанку можуть отримати на рахунок до 1000 гривень: умови

Клієнти ПриватБанку, що володіють картками Mastercard, можуть претендувати на кешбек у сумі до 1000 грн. Така інформація була днями оприлюднена прес-службою державної фінустанови у Facebook.





Умови, які потрібно виконати для отримання грошового бонусу, надзвичайно прості. Гроші банк повертає клієнтам, що здійснили грошові перекази з допомогою MoneyGram.

Щоб виконати таку операцію користувачу необхідно спершу пройти процедуру реєстрації. Наступним кроком є власне здійснення, або ж отримання переказу на карту Mastercard від Привату. Сума грошової транзакції повинна становити щонайменше 50 доларів.

Окрім здійснення переказу через MoneyGram, клієнт повинен розрахуватися своєю карткою у звичайному чи інтернет-магазині. Вартість покупки при цьому не повинна бути меншою за 300 грн.

Виконавши усі вищевказані умови, клієнт може розраховувати на кешбек від банку. Максимальна вартість повернених на картку коштів складатиме 1000 грн. Усі дії, необхідні для отримання кешбеку, клієнту буде нескладно виконати у мобільному додатку від ПриватБанку “Приват24”.

Згідно з інформацією вказаною на офіційному сайті ПриватБанку, бонусна програма буде діяти протягом 4 місяців – з 10 вересня поточного року до 10 січня 2022 року. Призерів буде чимало. Зокрема кешбек у 100 грн отримає аж 3 тисячі клієнтів Привату. Ще 80 власників карток отримають по 500 грн на свій рахунок. А от із призом на суму 1000 грн пощастить лише 40 клієнтам державного банку.

Призи від ПриватБанку рівномірно розподілять на увесь термін акції. Тож кожного місяця 750 власників карток Mastercard отримуватимуть від банку по 100 грн кешбеку, 20-тьом повертатимуть на рахунок 500 грн, а 10 щасливчиків ставатимуть власниками бонусної 1000 грн.

Передноворічна програма від ПриватБанку покликана популяризувати серед українців послуги фінустанови. Позатим державний банк прагне йти в ногу з часом, не поступаючись конкурентам та стаючи щодня все ближчим до клієнтів.