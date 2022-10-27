У 2023 році трьом знакам зодіаку буде гірко: доля їх не пожаліє

У 2023 році представникам деяких зодіакальних знаків буде непереливки. Вони стануть справжнім магнітом для проблем. Хронічно нещаститиме Овенам, Тільцям та Терезам.

Найтяжчий період для них триватиме із січня до березня, коли ретроградний Марс буде перебувати в знаку Близнюків. Пізніше їх життєва ситуація дещо стабілізується, але час від часу негаразди все ж нагадуватимуть про себе. Тож неприємних сюрпризів представники цих знаків можуть очікувати в будь який момент.

Овен

Овени у 2023 році можуть втратити дуже близьку людину, яка зрадить їх у найнеочікуваніший момент. Представники знаку будуть розчаровані та розбиті. Вони геть перестануть вірити в людей і в усьому будуть вбачати брехню та фальш. Не оминуть Овнів і проблеми з грішми. Уродженцям знаку можуть знизити зарплатню саме в той момент, коли гроші будуть їм вкрай потрібні. Єдиним виходом з цієї ситуації стане скорочення витрат, інакше Овенам доведеться несолодко.

Тілець

Народжених під цим сузір’ям проблеми почнуть атакувати ще з початку 2023 року. Труднощі на роботі та в особистому житті, дрібні побутові негаразди – все це буде накопичуватися і рано чи пізно здолає Тільців. Вони не витримають напруження і можуть навіть впасти в депресію. Тим більше, що підтримати та допомогти представникам знаку ніхто не зможе. Навіть найближчі друзі не захочуть розділити з Тільцями тягар проблем, тож розраховувати їм доведеться лише на себе.

Терези

Зрада другої половинки ще на початку 2023 року налаштує Терезів на негатив. Вони втратять свій життєвий орієнтир і ще довго будуть тужити за коханою людиною, збираючи своє серце по шматочках. В цей складний час на роботі у Терезів також почнуться неприємності. Колеги зводитимуть на них наклеп через старі образи і ледь не зіпсують кар’єру. Тож Терезам доведеться забути про тугу за втраченим коханням, взяти себе в руки та дати відсіч наклепникам.