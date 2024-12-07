Разворот Нептуна: Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, которые забудут о проблемах

С 7 декабря наступает удивительное время. В течение долгого периода планета Нептун двигалась ретроградно. Но сейчас она вновь вернулась к прямому движению по знаку Рыбы.

Уровень энергии начинает стремительно возрастать. А к началу января она усилится, благодаря выстраиванию лунных узлов на оси Рыбы-Дева.

Павел Глоба считает, что представители 4 знаков Зодиака смогут забыть о прошлых проблемах.

Их иллюзии начинают постепенно разрушаться. Им удастся сосредоточиться на главном.

В жизнь этих людей входят позитивные изменения.

Рыбы

Рыбы, астрологические события декабря создадут основу трансформации в ближайшем будущем. Вы будете открывать у себя новые таланты и способности.

Подумайте о том, как реализовать свой потенциал. Правильно отстаивайте личные границы.

Вы должны увидеть то, чего не видели раньше. Чаще обращайте внимание на детали.

Проверяйте поступающую информацию. Вы должны всеми возможными способами избегать ошибок.

Будьте честны с собой и окружающими.

Близнецы

Близнецы, наступает удивительное время. Вы сможете составить план достижения целей в ближайшем будущем.

Вы должны правильно расставить приоритеты. Не беритесь за все дела сразу.

Учитесь концентрироваться на главном. Вы должны правильно распоряжаться своим временем и ресурсами.

Уделяйте достаточно внимания самоанализу.

Вас ждет эффективное и продуктивное время.

Девы

Девы, вы должны восстановить отношения с самыми дорогими людьми.Учитесь доверять себе и верить в себя.

Ваша реальность становится более позитивной.Не принимайте все близко к сердцу.

В отношениях наступает важное время.

Правильно воспринимайте реальность. В вашей жизни наступает новый этап.

Все отношения в вашей жизни переходят на новый уровень.

Стрельцы

Стрельцы, вас ждет позитивное время. Вы должны раскрыть себя с творческой стотроны.

Укрепляйте отношения с родными и близкими.

Налаживайте полезные связи. Но не забывайте о том, что у вас должны быть правильные личные границы.

Будьте рациональными. Все ваши решения должны быть продуманными.

Сосредоточьтесь на главном.