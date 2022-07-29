Верховна Рада погодила закон про конфіскацію майна українців для ЗСУ

На засіданні Верховної Ради України 29 липня депутати погодили в першому читанні законопроект про примусове вилучення майна в період дії військового стану. Як зазначив перший заступник очільника податкового комітету Ради Ярослав Железняк, документ №7605 покликаний оптимізувати процес конфіскації. Зокрема він передбачає компенсацію вартості відчуженого майна його власникам.





Згідно із текстом законопроекту, дозволяється примусове вилучення або відчуження обладнання, яке підходить для використання в оборонно-промисловому комплексі. Це може бути зброя, боєприпаси, транспорт чи будь-що інше, що може стати пригоді українським захисникам. Також в документі вказано, що під дію закону підпадає як рухоме, так і нерухоме майно, стосовно якого «існує ризик переривання функціонування».

Передбачається, що таке майно передаватимуть до Нацагенства з управління активами (АРМА). Саме ж рішення про конфіскацію зможе приймати лише Рада національної безпеки та оборони (РНБО) після отримання відповідних пропозицій від обласних військових адміністрацій.

У проекті закону також обговорюється процедура компенсації вартості вилученого чи відчуженого майна його власнику. Кошти планується виплачувати із держбюджету в термін п’яти бюджетних періодів.

На думку автора документу нардепа Максима Єфимова головним його завданням є забезпечення збройних сил України всім необхідним для ведення бойових дій в умовах дефіциту зброї та боєприпасів. Механізм, описаний у законопроекті, допоможе спорядити українських захисників за рахунок наявних в країні запасів, до того ж без надмірних витрат.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє конфіскацію на користь держави майна підсанкційних осіб. Пошук активів для вилучення та процедуру звернення до суду візьме на себе Міністерство юстиції України. Натомість веденням адміністративного судового розгляду по справі конфіскації майна юридичних та фізичних осіб буде займатися Вищий антикорупційний суд.