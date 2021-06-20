“ПриватБанк” и “Ощадбанк» не будут работать: график на ближайшие дни

Ближайшие два понедельника в Украине будут государственными выходными. Это связано с религиозным праздником Троицей, которая будет праздноваться в это воскресенье с переносом выходного дня на понедельник 21 июня, и Днем Конституции Украины – 28 июня.





Однако украинские банки намерены даже в эти праздничные дни обеспечить своим клиентам высочайший уровень обслуживания. Система электронных платежей Нацбанка будет работать почти непрерывно – ежедневно в течение 23 часов в сутки. Именно такую информацию обнародовал пресс-центр государственного регулятора.

Все финансовые учреждения Украины смогут проводить платежи и другие операции в электронной системе.

Единственной особенностью станет то, что банкам нужно будет отражать выполнены операции первым рабочим днем с момента их реального выполнения. Проще говоря, все транзакции, выполненные с 19 по 21 июня, будут иметь официальной датой проведения вторник, 22 июня. Та же система будет действовать и для следующего праздничного понедельника: операции 26-28 июня будут датированы 29 числом.

Что касается работы банковских отделений – этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке. Каждое банковское учреждение самостоятельно установит удобный для него режим работы на выходные. Например, один из крупнейших банков Украины «ПриватБанк» закроет свои филиалы на все праздничные дни. Открыты будут только дежурные отделения государственного банка, но и они смогут предоставлять услуги исключительно в субботу.

Меж тем мобильный банкинг будет доступен ежедневно в режиме 24/7. Поэтому если у вас именно сейчас истек срок актуальности карты «ПриватБанка», восстановить ее можно даже в дистанционном режиме, воспользовавшись услугой перевыпуска в «Приват24».

Отделение «Ощадбанка», в свою очередь, также будут работать в дежурном режиме. Касается это лишь отделений, которые обычно работают в субботу. К счастью в «Ощадбанке» также есть услуга онлайн-банкинга, доступная клиентам в любой день и время суток.