Курсу биткоина пообещали резкие изменения: опубликован прогноз

Нынешний год обещает стать очень удачным для владельцев биткоинов. По прогнозам ведущих экспертов рынка, криптовалют стоимость BTC уже совсем скоро увеличится чуть ли не в четыре раза. Таким образом, старейшая цифровая валюта установит новый ценовой рекорд 200 тыс. дол.





Сейчас курс биткоина составляет 41,7 тыс. дол. Декабрь был не слишком успешным месяцем для самого популярного цифрового актива. После достижения нового ценового максимума 67 тыс. долл. в октябре 2021-го, биткоин за первый зимний месяц подешевел почти на 20 тыс. дол.

При этом на днях ведущие аналитики и по совместительству соучредители компании «Fundstrat Global Advisors», Том Ли и Брок Пирс спрогнозировали резкий рост курса BTC.

«Что бы там ни говорили люди о якобы плохих перспективах биткоина, все это чепуха. На самом деле этот рынок крайне нестабилен. Даже если кто-то утверждает, что имеет неопровержимую информацию, вероятнее всего, это совсем не так», – отметил Пирс.

Несмотря на конкуренцию со стороны других видов криптовалюта, даже того же Ethereum, профиль биткоина все еще выглядит более интересным для инвесторов.

«Я совсем не удивлюсь, если стоимость BTC вскоре составит 100 тыс. дол. На мгновение она может превысить даже 200 тыс. долл.», – подчеркнул аналитик.

Эксперты сходятся во мнениях о том, что самая популярная криптовалюта после кратковременного прыжка чуть-чуть откатится назад. Ведь курс биткоина зависит и от некоторых внешних факторов, в частности масштаба печати денег в мире. Но все равно этот вид криптовалюты пока что является наиболее перспективным.

Однако не следует забывать, что цифровые деньги – ненадежная инвестиция. Они не похожи на золото или недвижимость, которые почти не меняются в цене с течением времени. Вложив деньги в биткоин или любой другой вид крипты, можно как обогатиться, так и потерять все сбережения.