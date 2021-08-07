Локдаун или жесткий карантин: что ждать украинцам уже через месяц

По словам главного санитарного врача Украины, Игоря Кузина, этой осенью украинцев, скорее всего, ждет адаптивный карантин, условия которого будут зависеть напрямую от ситуации с коронавирусной инфекцией в каждой конкретной области страны.





На вопрос о введении тотального локдауна Главный врач ответил отрицательно. Заверив, что информация о том, что в Украине уже с 4 сентября будут введены тотальные ограничения в работе бизнеса различного рода, является ложью, и лишь “раздуванием” различных СМИ. Как рассказывает Кузин, власть в данный момент делает все возможное, чтобы минимизировать перебои в работе предприятий и учреждений в осенний и зимний период.

“Это сложный механизм, но он позволяет нам отслеживать сверхчувствительные показатели, от которых зависит введение противоэпидемических мероприятий. Сейчас мы заинтересованные в том, чтобы оттянуть введение жесткого карантина на максимально долгий срок “, – пояснил Кузин.

Врач уверяет, что ссылки карантинные меры в осенне-зимний период является общепринятой практикой среди стран Западной Европы.