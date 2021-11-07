Пора закупиться: известен курс валют на понедельник

Национальный банк Украины определил официальный курс доллара на понедельник, 8 ноября, на уровне 26,1 грн. То есть «американец» подешевеет на 9 копеек. Евровалюта также не удержит своих позиций. Ее курс упадет на 19 копеек и на начало недели составит 30,09 грн.





Укрепление гривны и, соответственно, удешевление иностранных валют связано в первую очередь с успешным размещением еврооблигаций национальной энергетической компании «Укрэнерго». Компания вывела на рынок ценные бумаги на сумму 825 миллионов долларов с доходностью 6,8%.

Появление на рынке дебютных облигаций украинской компании вызвало большой ажиотаж среди инвесторов. Такой мощный источник предложения иностранной валюты стал одним из факторов формирования тренда к снижению курса доллара и евро на украинском рынке. На торгах в пятницу, где основным покупателем валюты США был Нацбанк, курс доллара колебался в пределах 26,09 и 26,1 грн/долл.

Что касается розничных цен на доллар, то на понедельник его курс в украинских обменниках будет составлять 26,28 грн/долл для продажи и 26,1 грн/долл в случае приобретения валюты банком. Между тем, евро граждане смогут приобрести за 30,38 грн/евро, а продать за 30,05 грн/евро соответственно.

Довольно низким курс иностранных денег, скорее всего, будет и в течение следующей недели. По мнению эксперта Анны Волуйчак, руководящей департаментом казначейских операций в “Юнекс Банке”, на торгах в понедельник стоимость доллара составит от 26,02 до 26,17 грн/долл. Но сохранение тренда к укреплению гривны будет зависеть, главным образом, от стратегии НБУ на международном валютном рынке.

Между тем, для украинцев крепкая нацвалюта может стать прекрасной возможностью к выгодному приобретению валюты иностранной. Но финансовые эксперты предупреждают, что быстро получить прибыль покупателям долларов и евро не удастся.

Период удержания низкого курса «иностранцев» может продлиться достаточно долго. Ведь в связи с пандемией и локдауном покупательная способность украинцев не слишком высока. А значит, предложение валюты еще некоторое время будет превышать спрос, не позволяя курсу снова вырасти.