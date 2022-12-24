Стало відомо, чи буде працювати «Нова пошта» на свята

Один з найбільших поштових операторів України компанія «Нова пошта» цього року буде працювати навіть у святкові дні. Наразі керівництво «Нової пошти» анонсувало лише один вихідний – 1 січня. Та попри те, що відділення не закриють на Різдво та Новий рік, їх години роботи в ці дні дещо зміняться.

У прес-центрі «Нової пошти» розповіли про графік відділень у святковий період. Там зазначили, що 1 січня у компанії буде 100-відсотковий вихідний. В цей день жодне з відділень «Нової пошти» не відкриється. Кур’єри також не будуть працювати, тож чекати на доставку посилок додому українцям не варто.

Також в перший день нового року у поштоматах «Нової пошти» не будуть розміщувати щойно прибулі посилки. При цьому забрати пакунки, які вже були в поштоматах станом на 31 грудня, клієнти зможуть. Адже в цьому випадку процес отримання посилок не вимагає участі працівників компанії.

В інші святкові дні відділення «Нової пошти» будуть працювати так:

25 та 26 грудня – всі відділення будуть працювати за своїм стандартним графіком;

31 грудня – відділення працюватимуть за суботнім графіком, але відкриються на 1 годину раніше;

7 січня – працюватимуть за тим самим графіком, що й у вихідні дні.

Варто зазначити, що у святкові та передсвяткові дні відправка посилок може зайняти більше часу, ніж зазвичай. Адже напередодні вихідного дня або у скорочений робочий день у відділеннях часто утворюються черги. Тож бажаючі відправити чи отримати посилки можуть дещо довше затриматися у відділеннях.

Українцям також нагадали про те, як знайти найближче відділення «Нової пошти». Для цього можна скористатися сайтом або мобільним додатком компанії. Також до послуг клієнтів чат-бот у месенджері Telegram, який допоможе дізнатися потрібну інформацію та вирішити майже будь яку проблему із відправленням.