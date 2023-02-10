У деяких українців відберуть право на пенсію: кому загрожує злиденна старість

В Україні збираються позбавити деяких громадян права на пенсії. Без виплат можуть залишитися українці, засуджені за злочини проти національної безпеки. До таких злочинів належать державна зрада та колабораціонізм.

Відповідний документ днями опублікували на сайті Міністерства соціальної політики України. Наразі триває суспільне обговорення цієї ініціативи. Воно продовжуватиметься до 16 лютого, і лише тоді законопроект можна буде зареєструвати у Верховній Раді.

Ініціатива передбачає припинення виплат та позбавлення права на їх нарахування для осіб, яким призначили покарання за низку злочинів. Йдеться про правопорушення, перелічені у статтях 109-111 Кримінального Кодексу України, а саме:

дії, спрямовані на зміну влади у насильницький спосіб;

посягання на територіальну цілісність країни;

колабораціонізм;

державна зрада.

Таким громадянам перестануть платити пенсію, як тільки їх обвинувальний вирок вступить в силу. При цьому деякі приписи закону пропонують застосовувати також до українців, що є підозрюваними в злочинах проти держбезпеки, і переховуються від правосуддя на окупованих територіях або за кордоном.

Щоправда після відбуття покарання та виходу з в’язниці пенсію держзрадникам повернуть. А тим, хто до цього моменту саме досягне пенсійного віку, пенсію призначать згідно з діючим законодавством. Тобто грунтуючись на кількості років стажу та сумі зарплати, яку вони отримували.

До речі закон про позбавлення пенсій буде стосуватися не лише звичайних пенсійних виплат, а й так званого пожиттєвого утримання, яке призначають суддям, прокурорам та деяким іншим категоріям громадян. Такі спеціальні виплати після виходу з в’язниці відновлювати не будуть. Отримати пенсію колишні злочинці зможуть лише на загальних засадах. Таким чином судді-зрадники замість утримання у 90 тис. грн матимуть пенсію в розмірі 5-6 тис. грн. Приблизно таке саме падіння доходів чекає й на інших привілейованих пенсіонерів.