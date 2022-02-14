Гривні не встояти: відомий курс до кінця тижня, 20 лютого

Тенденція до укріплення гривні та зниження курсу долара, що переважала на ринку протягом останніх двох тижнів, різко пішла на спад. Причина – черговий виток агресії з боку Росії та пряма загроза військового вторгнення. Саме геополітична ситуація розвернула курс на 180 градусів, та поставила під питання подальші перспективи національної валюти. То що ж буде із гривнею цього тижня? Провідні експерти поділилися своїми думками.





Попри те, що економічні причини для падіння гривні фактично відсутні, лише з п’ятниці 11 лютого до понеділка 14 лютого долар здорожчав на 16 копійок та сягнув позначки у 28,03 грн/дол. Додав у ціні і євро: за вихідні він виріс до 31,97 грн/євро, тобто аж на 10 коп.

За причинами далеко ходити не треба. Адже саме наприкінці минулого тижня РФ знову нагадала про себе, розгорнувши масштабні військові навчання в акваторії Чорного та Азовського морів. Якщо додати до цього ще й абсолютно безрезультатну зустріч «нормандської четвірки», то стає цілком зрозумілим хвилювання інвесторів та їх бажання вивести свої активи з України.

Та окрім політичних факторів значний тиск на гривню створює очікування зміни Федеральною резервною системою США своєї монетарної політики. Більш жорсткі умови та підвищення ставки на 0,5% збільшить дохідність американських цінних паперів, спричинивши значний відтік капіталу із країн, що розвиваються. Тож долар знову виросте, а гривні стане непереливки.

Зважаючи на такі ключові для валютного ринку фактори низка українських фінансових експертів дали свій прогноз на курс валют до неділі 20 лютого. Як зазначив аналітик Forex Club Андрій Шевчишин, долар протягом поточного тижня не вийде за межі 27,9 та 28,5 грн/дол. Натомість Андрій Гойлов із RoboForex робить ставку на незначне зростання долара лише до 28,15 грн/дол. Євро ж за його сценарієм навіть впаде до 31,85.

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