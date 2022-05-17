Стало известно, когда в Украине исчезнет дефицит бензина и его конечная стоимость

В первые дни лета дефицит бензина и дизеля в Украине станет менее ощутимым. Этому будет способствовать постепенное налаживание новой системы экспорта горючего. При этом ценовые и количественные ограничения, применяемые отечественными АЗС, будут действовать еще не один месяц.





Такую оценку ситуации на топливном рынке Украины дал Сергей Куюн, возглавляющий Консалтинговую группу “А-95”. По его словам, несмотря на спад напряжения и уменьшение очередей на АЗС, возможности заправлять полные баки у украинцев не будет еще в течение нескольких месяцев. Государственное регулирование цен также пока будет сохраняться.

Полный цикл выхода из топливного кризиса, по мнению эксперта, продлится по крайней мере до августа. Ведь новая система поставок должна быть должным образом отлажена. Однако первые улучшения ситуации с бензином и дизелем украинцы почувствуют уже в конце мая – начале июня. К этому времени уже заработают новые маршруты доставки нефтепродуктов по железной дороге на автоцистернах. Так что очереди на заправках существенно уменьшатся.

Следует отметить, что, несмотря на государственный контроль за стоимостью горючего, часть сетей АЗС, пользуясь актуальной ситуацией, устанавливают собственные цены. На некоторых заправках бензин и дизель просят по 60-70 грн за литр. Глава “А-95” жестко раскритиковал такое поведение розничных продавцов. Он отметил, что цены на горючее в такой напряженный период государству нужно регулировать по-настоящему, не допуская спекуляций со стороны отдельных ритейлеров.

Напомним, что на днях правительство в очередной раз повысило среднюю стоимость бензина в Украине. Цены на А-92 и А-95 подскочили почти на 2 грн. Поэтому АЗС получили право официально отпускать бензин по 40 грн за литр. При этом дизель подешевел более чем на 30 коп и, по ожиданиям отечественных топливных экспертов, вскоре снова может упасть в цене.