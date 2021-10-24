Українські лікарі попереджають: тип “Дельта” може привести навіть до ампутації кінцівок

«Дельта Плюс» — варіант коронавірусу, з яким зараз зіткнулася Україна. Лікарі тільки вивчають наслідки й ускладнення цього недугу. Виявилося, що до вірусу вразливі молоді люди та діти. Якщо перший варіант Covid-19 більше був небезпечний для людей похилого віку, Дельта не щадить нікого. Люди похилого віку, діти та молодь — хворіють всі, і це дуже страшно.





Навіть молоді та фізично здорові люди важко переносять хворобу. Вірус може повністю зупинити серце, спровокувати агресивний тромбоз. Через закупорювання судин та густу кров хворим ампутують кінцівки. Тромбоз може розвинутися на п’ятий день хвороби або після одужання. Тому потрібно здати аналіз крові на згортання, щоб виключити ускладнення. Мутований штам вражає всі органи, та найчастіше удар на себе приймає серце та серцево-судинна система.

Ампутації проводять людям, які хворіють на цукровий діабет, страждають від ожиріння. Дельта просто знищує їх судини, лікарі тут безсилі.

Одне з найбільш частих ускладнень після Дельти — міокардит. Запалення серцевого нерва, зміни в структурі серця важливо вчасно розпізнати та почати лікувати. Дуже часто міокардит плутають з пост-ковідним станом, тому пускають ситуацію на самоплив. Після лікування від коронавірусу пацієнти повинні проходити додаткові обстеження.

Задишка, біль в серці, слабкість, озноб — симптоми міокардиту. Всі пацієнти, які перехворіли на ковід, через 3 місяці після одужання обов’язково повинні зробити УЗД серця. Провідні кардіологи країни закликають не жартувати зі своїм здоров’ям та прислухатися до рекомендацій лікарів.

Самолікування не допоможе, тільки своєчасна допомога лікаря і правильне призначення.

Україна зіткнулася з Дельта-вірусом зовсім нещодавно. Зараз всі випадки та дані про пацієнтів збираються для вивчення. Ніхто на 100% не знає про всі наслідки. Також у світі зафіксовано перші випадки, коли пацієнти одночасно заражаються грипом й коронавірусом.