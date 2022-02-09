Астрологи розповіли про найдоступніших жінок за знаком зодіаку

Одних жінок можна зачепити лише діамантами та вагомим статком, інші готові вступати у стосунки лише з кохання, але є й ті, хто не змусить чоловіка сильно напружуватися заради спільного проведення часу. Астролог Ганна Зоріна розповіла в Instagram про найдоступніших жінок за знаком зодіаку.





Перше місце – Стрільці

Досягнути уваги жінки-Стрільця зовсім не складно, а ось умовити її на серйозні стосунки практично неможливо. Якщо представниця цього знака захоче фізичної близькості, то не відмовлятиме собі в задоволенні. І жодні моральні принципи її не зупинять.

Друге місце – Овни

Представниці цього знаку не вважають, що їх треба добиватись. Скоріше навпаки. Жінки-Овни самі прагнуть оточити потенційного партнера ласкою, теплом та увагою. Овни не відрізняються неприступністю, і якщо їм сподобається якийсь чоловік, вони візьмуть завоювання його серця до рук.

Третє місце – Діви

Чоловікам не доводиться робити якихось серйозних дій, щоб домогтися уваги Діви. Для того щоб стати постійним партнером дами, народженої під цим знаком, потрібно лише бути ідеальним. В іншому випадку відмова неминуча. А ось «того самого» вона досягне сама і не відпустить ніколи.

Четверте місце-Скорпіони

На перший погляд, чоловікам може здатися, що жінка-Скорпіон — неприступна фортеця і привернути її увагу майже неможливо. Але це не так. Народжені під цим знаком представниці слабкої статі відкрито кажуть, що серйозні стосунки не для них. А ось швидкоплинні романи — звичайна річ.

П’яте місце – Раки

Для представниць цього знаку зодіаку стосунки – надто серйозний та відповідальний крок. Дам-Раків захопить навіть найневибагливіший спосіб залицянь. Квіти, кіно, вино – і вона ваша. А якщо народжена під цим знаком жінка ігнорує чоловіка, значить, вона просто ще не відійшла від минулих стосунків.

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