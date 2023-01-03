Частині українців доведеться заплатити 25 тис. грн податку за своє авто: кого стосується

У 2023 році українцям, що володіють дорогими автомобілями, доведеться заплатити за них податок в сумі 25 тис. грн. Під оподаткування підпадають автівки вартістю більш ніж 2,512 млн грн, що відповідає 375 мінімальним зарплатам. При цьому транспортний засіб повинен бути не старшим за 5 років.

Оподаткування автомобілів, які за своєю вартістю входять до категорії «предметів розкоші», здійснюється згідно зі статею 267 Податкового кодексу України. На 2023 рік податкова ставка за цим законом встановлена в сумі 25 тис. грн. Податок зобов’язані щороку сплачувати всі власники автівок, що підпадають під зазначені вище критерії. А якщо таких машин в українця кілька, доведеться заплатити по 25 тисяч гривень за кожну з них.

Податок на автомобіль нараховують починаючи з місяця, коли на нього було оформлено право власності, тобто з моменту його реєстрації. Далі протягом місяця власник повинен подати у податкову декларацію на свій транспортний засіб.

Натомість сплатити податок необхідно не пізніше, ніж через 60 днів після отримання податкового повідомлення. Якщо не заплатити вчасно – сума податку почне зростати. Просторочка більш ніж на 2 місяці додасть до боргу ще 10%. Якщо ж власник дотягнув до терміну 3 місяці з дня отримання повідомлення – заплатити доведеться вже на 20% більше. Крім того власник ризикує втратити твій транспортний засіб, адже його можуть арештувати. Тобто автівка стане податковою заставою.

В більшості випадків власник може вільно користуватися своєю автівкою, навіть коли вона знаходиться під заставою у податкової. Щоправда продавати чи дарувати такий транспортний засіб за законом заборонено. Якщо ж власник відмовляється платити й за ним назбирався вже чималий. борг, машину конфіскують та продадуть. Частина виручених грошей одразу ж піде на погашення боргу, а решту повернуть колишньому власнику.