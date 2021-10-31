Государство позволило получить субсидию должникам

Правительство решило пойти навстречу украинцам в вопросе жилищно-коммунальных услуг. Теперь, даже те, кто имеют задолженность по ЖКХ могут получать субсидию. И это отличная новость для граждан, которые по разным обстоятельствам не могут в полной мере оплачивать свои счета. Пресс-служба Министерства социальной политики рассказала, что делать, чтобы получить помощь от государства.





Как получить субсидию?

«Должники» могут получить помощь, если подпишут договор о реструктуризации долга. Для этого уже сейчас необходимо обратиться в органы соцзащиты и заполнить документы для субсидии. Поэтому лучше поспешить и подать заявление. Если нет просроченной задолженности, выплаты будут начисляться.

Просроченной считается задолженность, которой более трех месяцев, но срок исковой давности считается незаконченным. Общая сумма долга составляет 20 необлагаемых минимумов. В таком случае договор на реструктуризацию надо подписать в течение двух месяцев с начала отопительного сезона.

Юристы также рассказали, что каждый гражданин имеет право обжаловать свой долг в суде. Это также является законным основанием для получения субсидии. Большинство документов можно заполнить в режиме онлайн. Для этого необходимо перейти на сайт министерства социальной политики, выбрать необходимый раздел и заполнить бумаги. Затем их следует распечатать и отнести в службу социальной защиты.

Другие нюансы по субсидиям

Если владелец домохозяйства имеет счет в банке и на нём депозит более 100 000 гривен, он не получит компенсацию ЖКХ. Не имеют права получать субсидию те, кто имеет задолженность по алиментам (и просроченную в том же числе). Поэтому лучше уже сейчас заполнить все анкеты. Ведь жителям красной зоны на период карантина сумма субсидии автоматически увеличится в 1,5 раза. На сегодня в красной зоне 16 областей, учитывая Луганск и Донецк.