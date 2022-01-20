Обзор мобильного приложения БК Melbet

На данный момент очень сложно представить букмекерскую компанию, у которой нет собственного приложения. Возможно, существуют некоторые исключения, но БК Melbet к таким не относится. Установить мобильное приложение можно как на android, так и на IOS. Подробнее узнать о том, где можно найти зеркало БК «Мелбет», можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».





Первым преимуществом мобильного приложения становится то, что пройти регистрацию в сервисе можно не заходя на официальный сайт. Затем потребуется пройти идентификацию личности, но данную процедуру можно также сделать с мобильного телефона.

Функционал приложение как на android, так и на IOS практически ничем не отличается от основной версии сайта. Клиентам сервиса будут доступны широкая линия событий более чем в 30-ти видах спорта и высокие коэффициенты. Большим преимуществом букмекерской компании Melbet являются быстрые выплаты, которые происходят в течение нескольких минут.

Компания ориентирована на рынок стран СНГ, однако приложение адаптировано под 45 языков. Создать аккаунт можно в любой валюте, представленной в этих странах.

Однако существуют минусы мобильного приложения букмекерской конторы «Мелбет». Во-первых, клиенты сервиса не имеют возможности смотреть прямые трансляции матча. Разработчики добавили значок просмотра, но в реальности этой функции в приложении нет.

Во-вторых, пользователи приложения Melbet не могут самостоятельно заблокировать свой аккаунт. Данный букмекер ведет легальную работу и имеет лицензию на ведение игорной деятельности. Однако нельзя на 100% защитить своих игроков от действий мошенников. Поэтому данный фактор может стать большой проблемой в случае мошеннических действий.

Несмотря на некоторые минусы, мобильное приложение БК Melbet отличается своим удобством и лояльными условиями для клиентов. Компания завоевывает новые рынки, а разработчики приложения не перестают улучшать свой продукт.

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