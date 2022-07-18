Топ найкращих авто для міста за версією українців: список очолили бюджетні моделі
З огляду на паливну кризу, в добірці опинився й не надто дешевий електрокар.
Рейтинг улюблених компактних авто українців цього разу вийшов доволі неоднорідним. Загалом у ньому переважають бюджетні моделі європейських виробників. Зустрічаються й екземпляри вітчизняного виробництва. При цьому до списку цілком неочікувано потрапив досить дорогий електрокар. Хоча його присутність можна частково обгрунтувати паливною кризою в країні.
Перше місце в Топ-15 автомобілів В-класу зайняла без сумніву найпопулярніша модель українського вторинного ринку Skoda Fabia. Придбати таку машину зараз можна орієнтовно за $5 тис.
На другій сходинці опинився ще один улюбленець вітчизняних автомобілістів Daewoo Lanos. Вартість б/в екземпляру становить в середньому $2,7 тис.
Третьою стала недорога автівка вітчизняного виробництва ВАЗ 2109/99. Її ціна на сьогоднішній день лише $2,2 тис.
Четверте та п’яте місця посіли Chevrolet Aveo вартістю близько $4,3 тис. та Volkswagen Polo – $6,7 тис. Обидві моделі мають стриманий дизайн та завдяки своїм невеликим розмірам чудово підходять для пересування містом.
Решта моделей у добірці улюблених компактних авто українців розмістилися наступним чином:
- Ford Fiesta – $8,2 тис.;
- Renault Logan – $3.8 тис.;
- ВАЗ 2106 – $1,3 тис.;
- Hyundai Accent – $5 тис.;
- Dacia Sandero – $4,4 тис.;
- Renault Clio – $5,2 тис.;
- ВАЗ 2107 – $2,1 тис.;
- Renault ZOE – $14 тис.;
- Toyota Yaris – $ 8,7 тис.;
- KIA Rio – $7,7 тис.
Варто зазначити, що вартість більшості автівок рейтингу на перевищує 5 тис. грн, хоча трапляються й дещо дорожчі моделі. Та найбільше експертів здивувала присутність у переважно бюджетному топі електрокару Renault ZOE, що вартує аж $14 тис. Однак це можна пояснити проблемою з пальним, яка вже кілька місяців поспіль дошкуляє українцям.
Нагадаємо, що під-час періоду «нульового розмитнення» українці завезли в країну чимало вживаних європейських автівок. Серед них близько 187 тис. легковиків вартістю до $6 тис. Тож вторинний ринок України зараз може запропонувати чималий вибір невеличких міських авто за доступною ціною.
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