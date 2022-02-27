Стало известно, что будет с пенсиями в условиях военного времени

В связи с военным положением в Украине ряд граждан вынужден был покинуть свои дома и переехать более безопасных районов страны. Среди переселенцев немало и пенсионеров и людей, получающих другие виды социальных выплат от государства. Но не повлечет ли вынужденный переезд украинцев проблем с выплатами соцподдержки и пенсий?





Средства для пенсионеров и льготных категорий населения найдут своих получателей, даже если они сменили адрес. Ведь их теперь можно будет получать не только на карту или почту. Министерство социальной политики и Пенсионный фонд ввели новый способ перечисления ежемесячного содержания льготным категориям граждан.

Данное решение уже принял Кабинет Министров Украины. В документе указано, что в случае невозможности получения пенсии и социальных выплат на банковскую карту или почту, деньги будут отправлены получателю денежным переводом. Таким образом, люди точно не останутся без денег в такой сложный период.

«Минсоц или Пенсионный фонд через личный электронный кабинет свяжутся с получателем выплаты и уточнят его актуальное место жительства», – говорится в документе.

Для самих украинцев это решение власти станет значительным облегчением. Им ведь не придется ходить по учреждениям, чтобы зарегистрировать свое новое место жительства.

Изменения в работе банков

Отметим, что внедрение военного положения в Украине привело также к определенным изменениям в работе отечественных банков. Нацбанк ввел ряд ограничений, которые должны соблюдаться всеми финансовыми учреждениями страны.

В частности, НБУ заморозил работу валютного рынка, и зафиксировал курс доллара еще 24 февраля. Кроме того, украинцы могут снимать со своих карт и счетов не более 100 тыс. грн в сутки.

Но есть и хорошая новость. Президент Украины Владимир Зеленский заверил граждан, что у Нацбанка достаточно ресурсов. Так что банковская система продолжит слаженно работать даже в условиях войны.

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