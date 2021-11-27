Monobank програв війну за комфорт своїх клієнтів: з 1 грудня українців чекають нові правила й тарифи

Співзасновник Monobank Олег Горохівський поділився новинами, стосовно роботи банку. З 1 грудня компанія припиняє роботу з деякими умовами. Нові правила будуть стосуватися кешбека, виплати відсотків та інших клієнтських послуг.





Хоча банк до останнього бився, цей бій він програв. Олег Горохівський каже, що платіжні системи поступилися тиску народних депутатів і власників великих торгових мереж.

Новини про роботу Monobank

Що ж нового чекає клієнтів? Новини невтішні. Олег Горохівський трохи засмучений новими умовами. Адже перший день зими принесе клієнтам такі зміни:

Плата відсотків за залишком особистих коштів тепер 3% річних (у гривні).

Кешбек стане менше на 25%, для всіх категорій, крім партнерів банку.

Зменшення кількості миль, що теж не дуже приємно і для банку, і для клієнтів.

Це сталося по ряду причин. Річ у тому, що продавці змушені платити банку-власнику терміналу 2% комісії. Велика частина цих грошей передавалася клієнтам монобанк у вигляді миль або кешбека.

Це не влаштовувало великі торгові мережі, і щоб не брати участь в програмі лояльності платіжні системи вимушено пішли на цей крок. Але є і пара приємних сюрпризів. Тепер клієнти банку зможуть купувати деякі товари зі знижкою.

Нові розміри миль

Оскільки торгові мережі (не партнер) з’їли кешбек й зменшили милі, засновники банку переживають, що клієнти можуть піти. Звичайно, це не найкращі новини, враховуючи той факт, що Monobank завжди намагався створити максимум вигідних умов для клієнтів.

Новий розмір миль тепер буде виглядати так:

Monobank (платинум) 1000 грн. в чеку за 11 тисяч миль;

IRON 1000 гривень за 15 миль.

А про знижки на товари в супермаркетах і магазинах буде відомо пізніше, так запевнив пан Горохівський.