Евро резко пошел в гору: курс валют на среду, 4 мая

После затяжного падения курс Евро резко пошел в гору. 4 мая официальный курс европейской валюты составит 30 гривен и 82 копейки. По сравнению со вчерашним днем валюта выросла на 18 копеек, хотя на прошлой неделе была только нисходящая динамика.





Польский злотый тоже немного подорожал, правда не так заметно, как Евро. Цена польской валюты 4 февраля составит 6 гривен и 57 копеек, подорожание составило 1 копейку.

Доллар США продолжает находиться в замороженном состоянии. 4 мая его цена останется на уровне 29 гривен и 25 копеек.