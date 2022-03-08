В «Дія» заработала крайне важная для украинцев функция
Теперь государственное приложение будет транслировать телевизионные новости.
В государственном приложении «Дія» можно будет смотреть национальное телевидение. Новая функция «Дія.TV» позволит украинцам всегда быть в курсе актуальных, а главное, правдивых новостей. Так что даже если у граждан по какой-то причине не будет доступа к украинским телеканалам, «Дія.TV» поможет не потерять связь с реальностью и избежать фейков оккупанта.
Новость о новой опции в «Дія» на днях обнародовала пресс-служба Минцифры. В ведомстве пояснили, что целью создания «Дія.TV» является стремление лишить врага его главного оружия – информационного и не позволить обмануть украинцев с помощью сфабрикованных новостей.
Расширение «Дія.TV» будет работать при поддержке Megogo – популярного стримингового сервиса. В государственном приложении можно будет смотреть украинские каналы в прямом эфире даже если оккупант запустит в вашем регионе свое телевидение.
Чтобы включить телетрансляцию, нужно:
- обновить «Дія» до последней версии;
- перейти к разделу «Услуги»;
- выбрать опцию «Дія.TV».
После выполнения трех шагов трансляция включится автоматически. Услуга доступна всем пользователям гаджетов на платформах Android и IOS.
Сейчас с помощью «Дія.TV» украинцы могут в режиме реального времени смотреть трансляцию телемарафона «Разом ми сильні», который совместно проводят ведущие телеканалы Украины. Но со временем возможности новой функции будут расширяться, в частности, появится развлекательный контент и детские программы.
Следует отметить, что держать граждан Украины в курсе новостей и не разрешать оккупантам засорять информационное пространство – сейчас первоочередная задача для украинских медиа. Журналисты тщательно проверяют всю информацию, уточняют источники ее происхождения и отсеивают фейки. Ведь с помощью дезинформации враг стремится посеять панику среди украинцев и ослабить сопротивление.
Однако россиянам, нагло вторгшимся на нашу землю, не удастся сломить украинский дух. Мы обязательно победим и навсегда выгоним захватчиков из родной Украины!