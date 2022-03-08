В «Дія» заработала крайне важная для украинцев функция

В государственном приложении «Дія» можно будет смотреть национальное телевидение. Новая функция «Дія.TV» позволит украинцам всегда быть в курсе актуальных, а главное, правдивых новостей. Так что даже если у граждан по какой-то причине не будет доступа к украинским телеканалам, «Дія.TV» поможет не потерять связь с реальностью и избежать фейков оккупанта.





Новость о новой опции в «Дія» на днях обнародовала пресс-служба Минцифры. В ведомстве пояснили, что целью создания «Дія.TV» является стремление лишить врага его главного оружия – информационного и не позволить обмануть украинцев с помощью сфабрикованных новостей.

Расширение «Дія.TV» будет работать при поддержке Megogo – популярного стримингового сервиса. В государственном приложении можно будет смотреть украинские каналы в прямом эфире даже если оккупант запустит в вашем регионе свое телевидение.

Чтобы включить телетрансляцию, нужно:

обновить «Дія» до последней версии;

перейти к разделу «Услуги»;

выбрать опцию «Дія.TV».

После выполнения трех шагов трансляция включится автоматически. Услуга доступна всем пользователям гаджетов на платформах Android и IOS.

Сейчас с помощью «Дія.TV» украинцы могут в режиме реального времени смотреть трансляцию телемарафона «Разом ми сильні», который совместно проводят ведущие телеканалы Украины. Но со временем возможности новой функции будут расширяться, в частности, появится развлекательный контент и детские программы.

Следует отметить, что держать граждан Украины в курсе новостей и не разрешать оккупантам засорять информационное пространство – сейчас первоочередная задача для украинских медиа. Журналисты тщательно проверяют всю информацию, уточняют источники ее происхождения и отсеивают фейки. Ведь с помощью дезинформации враг стремится посеять панику среди украинцев и ослабить сопротивление.

Однако россиянам, нагло вторгшимся на нашу землю, не удастся сломить украинский дух. Мы обязательно победим и навсегда выгоним захватчиков из родной Украины!

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