Європейці виступили проти розвитку ШІ: протести охопили 15 країн Європи

Стрімкий розвиток штучного інтелекту викликає дедалі більше невдоволення серед європейців. Понад 100 громадських організацій із 15 країн об’єдналися в міжнародну кампанію «Зупинимо брудні центри обробки даних». Її учасники вимагають тимчасово обмежити будівництво масштабних дата-центрів, які забезпечують роботу систем штучного інтелекту та інших цифрових сервісів.

Масові акції відбулися 6–7 листопада у Великій Британії, Польщі, Ірландії, Данії, Фінляндії, Іспанії, Нідерландах, Франції та інших європейських країнах. Активісти організували демонстрації, громадські обговорення, інформаційні заходи та збір підписів під петиціями. Головна мета кампанії — привернути увагу до екологічних і соціальних наслідків стрімкого розширення цифрової інфраструктури.

Чому європейці виступають проти дата-центрів

Однією з головних причин протестів стало значне споживання електроенергії та води великими центрами обробки даних. Потужні сервери потребують постійного охолодження, а їхня робота створює додаткове навантаження на місцеві енергосистеми. На думку активістів, подальше зростання кількості таких об’єктів може загострити проблеми з доступністю ресурсів.

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Мешканці районів, де планують будувати дата-центри, також скаржаться на шум від систем охолодження, можливе забруднення повітря аварійними дизельними генераторами та інтенсивний рух вантажного транспорту під час будівництва. Особливе занепокоєння викликає недостатня прозорість щодо реального впливу таких підприємств на навколишнє середовище.

У Польщі протестувальники зібралися біля будівлі Сейму. До акції долучилися представники місцевих ініціатив, зокрема організацій, які виступають проти будівництва серверних комплексів поблизу житлових районів.

Активісти вимагають нових правил

Організатори кампанії наголошують, що не виступають за повну заборону центрів обробки даних. Натомість вони пропонують запровадити тимчасовий мораторій на реалізацію великих проєктів, доки влада не розробить чіткі правила оцінювання їхнього екологічного та соціального впливу.

Крім того, громадські організації вимагають надати місцевим мешканцям більше можливостей впливати на рішення щодо розміщення дата-центрів. Від технологічних компаній очікують відкритої інформації про споживання електроенергії, води та економічні переваги, які отримуватимуть громади.

Протести відбуваються на тлі зростання попиту на обчислювальні потужності для штучного інтелекту. Це ставить перед європейськими країнами складне завдання: розвивати сучасні технології, водночас враховуючи інтереси місцевого населення та екологічні обмеження.