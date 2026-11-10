Европейцы выступили против развития ИИ: протесты охватили 15 стран Европы

Стремительное развитие искусственного интеллекта вызывает всё большее недовольство среди европейцев. Более 100 общественных организаций из 15 стран объединились в международную кампанию «Остановим грязные центры обработки данных». Её участники требуют временно ограничить строительство масштабных дата-центров, обеспечивающих работу систем искусственного интеллекта и других цифровых сервисов.

Массовые акции прошли 6–7 ноября в Великобритании, Польше, Ирландии, Дании, Финляндии, Испании, Нидерландах, Франции и других европейских странах. Активисты организовали демонстрации, общественные обсуждения, информационные мероприятия и сбор подписей под петициями. Главная цель кампании — привлечь внимание к экологическим и социальным последствиям стремительного расширения цифровой инфраструктуры.

Почему европейцы выступают против центров обработки данных

Одной из главных причин протестов стало значительное потребление электроэнергии и воды крупными центрами обработки данных. Мощные серверы требуют постоянного охлаждения, а их работа создает дополнительную нагрузку на местные энергосистемы. По мнению активистов, дальнейший рост количества таких объектов может обострить проблемы с доступностью ресурсов.

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Жители районов, где планируется строительство дата-центров, также жалуются на шум от систем охлаждения, возможное загрязнение воздуха аварийными дизельными генераторами и интенсивное движение грузового транспорта во время строительства. Особое беспокойство вызывает недостаточная прозрачность в отношении реального воздействия таких предприятий на окружающую среду.

В Польше протестующие собрались у здания Сейма. К акции присоединились представители местных инициатив, в частности организаций, выступающих против строительства серверных комплексов вблизи жилых районов.

Активисты требуют введения новых правил

Организаторы кампании подчеркивают, что не выступают за полный запрет центров обработки данных. Вместо этого они предлагают ввести временный мораторий на реализацию крупных проектов до тех пор, пока власти не разработают четкие правила оценки их экологического и социального воздействия.

Кроме того, общественные организации требуют предоставить местным жителям больше возможностей влиять на решения о размещении дата-центров. От технологических компаний ожидают открытого доступа к информации о потреблении электроэнергии и воды, а также об экономических выгодах, которые получат местные сообщества.

Протесты происходят на фоне роста спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта. Это ставит перед европейскими странами сложную задачу: развивать современные технологии, одновременно учитывая интересы местного населения и экологические ограничения.