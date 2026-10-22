Vivo готовит смартфон с аккумулятором емкостью 10 000 мАч: новинка уже установила рекорд Гиннеса

Компания Vivo готовится представить смартфон Y600, главной особенностью которого станет аккумулятор огромной ёмкости. Ещё до официальной презентации производитель похвастался рекордом автономности, зафиксированным в Книге рекордов Гиннеса.

Новая модель пополнит серию Vivo Y600, в которую уже входят Y600 Pro, Y600 Turbo, Y600i и другие устройства. Согласно официальному рекламному материалу, смартфон получит фирменный аккумулятор BlueVolt емкостью 10 000 мАч. Это примерно вдвое больше, чем у большинства традиционных смартфонов с аккумуляторами на 5000 мАч.

Vivo Y600 установил рекорд автономности

Одним из главных аргументов производителя стал рекорд Гиннеса по продолжительности непрерывной прямой трансляции во время тестирования электронного устройства. Результат составил 32 часа 37 минут.

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Испытания проводились в августе 2026 года в Таиланде. В ходе тестирования смартфон использовался не только для трансляции, но и для навигации, игр, фотографирования и других задач.

Важная деталь: в реестре Guinness World Records в качестве рекордсмена указан Vivo V80 Lite 5G. Организация также называет Y600 5G одним из региональных названий этого устройства.

Тем временем инсайдер Experience More опубликовал в китайской социальной сети Weibo дополнительные характеристики Vivo Y600. По его информации, смартфон будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 7300e, основной камерой на 50 Мп и поддерживать быструю зарядку мощностью 44 Вт.

Также заявлена защита корпуса в соответствии со стандартами IP68 и IP69. Это означает устойчивость к пыли, погружению в воду при определенных условиях и воздействию струй воды под высоким давлением.

Vivo Y600 может оказаться знакомым смартфоном под другим названием

По предварительным данным, новинка станет близким аналогом Vivo S2 FE, который недавно дебютировал в Индии. На других рынках подобное устройство продается под названием Vivo V80 Lite 5G.

Vivo S2 FE

Если характеристики совпадут, Vivo Y600 получит 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800 × 1260 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость экрана в режиме повышенной яркости может достигать 2000 нит.

Также ожидаются 32-мегапиксельная фронтальная камера, дополнительный 2-мегапиксельный сенсор на задней панели и операционная система Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Для сравнения: Vivo V80 Lite 5G с таким же аккумулятором имеет толщину корпуса всего 8,59 мм и весит примерно 224 грамма. Это показывает, что современные технологии позволяют устанавливать аккумуляторы огромной ёмкости без чрезмерного увеличения габаритов смартфона.

Официальную дату презентации Vivo Y600 компания пока не назвала. Стоимость устройства и список стран, в которых оно поступит в продажу, также остаются неизвестными.