Опять то же самое. Владельцы iPhone 18 Pro жалуются, что корпус теряет цвет вокруг камер

История со сменой цвета корпуса iPhone Pro повторяется уже второй год подряд. Владельцы iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в цвете «бордо» публикуют в сети фото смартфонов, на которых покрытие постепенно теряет первоначальный оттенок. Отдельные жалобы поступили и от владельцев черных моделей.

Как и в прошлом году, изменение цвета чаще всего начинается вокруг объективов камеры. Затем выцветание может распространиться на остальную часть алюминиевого корпуса, из-за чего некоторые экземпляры заметно отличаются от первоначального вида. Об этом сообщает GSMArena.

Точная причина пока неизвестна. Пользователи предполагают, что причиной проблемы может быть ультрафиолет, ведь подобные изменения замечали после длительного пребывания телефонов под открытым небом. В качестве временного решения владельцы считают чехол.

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Год назад подобная ситуация касалась iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, преимущественно в оранжевом и синем цветах. Тогда Apple начала заменять устройства с заметными изменениями в покрытии. Если количество жалоб возрастет, компании, вероятно, придётся официально прокомментировать ситуацию. Пока что Apple молчит.

Для украинских покупателей это не абстрактная новость, ведь официальные продажи iPhone 18 в Украине стартовали 25 сентября. iPhone 18 Pro стоит от 77 999 грн, а Pro Max — от 84 999 грн. При такой цене выцветший корпус становится не только эстетической проблемой. Будет ли в Украине действовать такая же практика замены, как в прошлом году, неизвестно. Поэтому, если вы заметили изменение цвета, лучше сразу зафиксировать его на фото и обратиться к продавцу или в авторизованный сервис.