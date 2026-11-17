Представители органов ядерного регулирования 38 стран предупредили о росте риска ядерной аварии в Украине зимой 2026–2027 годов. Причиной стали систематические российские удары по электростанциям, подстанциям и линиям электропередачи, от которых зависит безопасная работа атомных объектов. В совместном заявлении от 16 ноября эксперты призвали Россию прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Предупреждение обнародовали три международные организации: Западноевропейская ассоциация органов ядерного регулирования (WENRA), организация руководителей европейских ведомств по радиационной защите (HERCA) и объединение регуляторов радиационной безопасности стран Северной Европы (NORA). Вместе они представляют 38 государств, среди которых страны Европейского Союза, США, Великобритания, Канада и Япония.

Чем опасно полное отключение электроэнергии в Украине

Наихудшим сценарием эксперты называют общенациональный блэкаут, который одновременно затронет все девять энергоблоков украинских АЭС, производящих электроэнергию. Об этом агентству Reuters рассказал Пер Странд, возглавляющий HERCA и NORA. По его словам, масштабное повреждение энергосистемы может создать трудности с электроснабжением оборудования, необходимого для безопасного охлаждения ядерного топлива.

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В настоящее время электроэнергию производят три украинские атомные электростанции — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. По оценкам Reuters, зимой на них приходится около 80% электроэнергии, потребляемой страной. В то же время атомные станции сами нуждаются в стабильном внешнем электроснабжении для работы насосов, систем контроля и другого критически важного оборудования.

Даже после остановки реактора ядерное топливо продолжает выделять остаточное тепло, поэтому его необходимо охлаждать. В случае потери внешнего питания станции переходят на резервные источники, в частности на дизельные генераторы. Однако длительное нарушение электроснабжения в сочетании с отказом резервных систем может привести к перегреву топлива, повреждению активной зоны и потенциальному выбросу радиоактивных веществ. Именно такого развития событий опасаются международные регулирующие органы.

Запорожская АЭС уже 27 раз оставалась без внешнего электроснабжения

Особое беспокойство вызывает ситуация на Запорожской атомной электростанции, которая находится под российской оккупацией. Все шесть её реакторов остановлены, однако станция по-прежнему нуждается в электроэнергии для охлаждения ядерного топлива и поддержания систем безопасности.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с начала полномасштабного вторжения Запорожская АЭС уже 27 раз полностью теряла внешнее электроснабжение. Последний раз это произошло 8 ноября, когда из-за повреждения линии «Феросплавная-1» напряжением 330 кВ станция оставалась без внешнего питания более 12 часов. В этот период электроснабжение критически важных систем обеспечивали аварийные дизельные генераторы.

С конца марта 2026 года Запорожская АЭС зависит лишь от одной внешней линии электропередачи, что делает её особенно уязвимой к новым повреждениям энергетической инфраструктуры.

МАГАТЭ также сообщило, что в течение недели, предшествовавшей 14 ноября, нестабильность украинской энергосистемы вынудила отдельные действующие атомные энергоблоки снизить мощность. Это свидетельствует о том, что последствия атак на электросети уже влияют на эксплуатацию АЭС, даже без непосредственных ударов по реакторам.

Международные регулирующие органы подчеркивают, что ядерной аварии ещё можно предотвратить, если прекратить атаки на критически важную энергетическую инфраструктуру. В то же время европейским странам рекомендуется усилить координацию аварийного реагирования на случай радиоактивного загрязнения.

Эксперты напоминают, что последствия Чернобыльской катастрофы 1986 года распространились далеко за пределы Украины. Однако нынешнее предупреждение касается возможных сценариев развития событий, а не аварии, которая уже произошла. Сам факт потери внешнего электроснабжения не означает неизбежного повреждения реакторов, поскольку атомные станции имеют несколько уровней резервной защиты.