LG представила 40-дюймовый изогнутый монитор для медицинской диагностики

Компания LG Electronics пополнила линейку профессиональных медицинских дисплеев моделью 40HT513D. Это 40-дюймовый изогнутый монитор с соотношением сторон 21:9, предназначенный для работы с рентгеновскими снимками, КТ, МРТ и другими диагностическими материалами. Устройство получило разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в качестве медицинского устройства.

В мониторе используется панель IPS Black с разрешением 5120 × 2160 пикселей, что соответствует примерно 11 мегапикселям. Большая ширина экрана позволяет разместить рядом несколько изображений без рамок между отдельными мониторами.

LG заявляет, что по рабочей площади один такой дисплей может заменить конфигурацию из трёх 3-мегапиксельных мониторов. Это особенно актуально для рентгенологов, которым во время диагностики приходится одновременно сравнивать текущие и предыдущие исследования, просматривать КТ или МРТ и работать с электронной медицинской документацией.

Для этого 40HT513D поддерживает режим Picture-by-Picture с тремя источниками сигнала. Кроме того, предусмотрен KVM-переключатель, позволяющий управлять двумя компьютерами с помощью одной клавиатуры и мыши.

Монитор самостоятельно контролирует качество изображения

В медицинских дисплеях важно не только высокое разрешение, но и стабильность яркости, а также правильное отображение оттенков. Для этого компания LG установила в модели 40HT513D съемный датчик калибровки. В обычном режиме он находится внутри корпуса и выдвигается только во время проверки дисплея.

Предусмотрены также специальные режимы работы. Режим Focus View позволяет сделать выбранную область изображения более яркой, одновременно затемнив остальную часть экрана, а режим Pathology Mode оптимизирует отображение цветов и мелких деталей для работы с патологическими изображениями.

Для медицинских учреждений LG также предлагает программное обеспечение Calibration Studio Medical. Оно позволяет администраторам централизованно контролировать состояние нескольких дисплеев, следить за калибровкой и получать уведомления в случае отклонений яркости или других параметров.

Таким образом, главная особенность модели 40HT513D заключается не столько в большой диагонали, сколько в попытке заменить несколько специализированных медицинских дисплеев одним широким рабочим пространством. Информацию о цене и сроках массовых поставок компания LG пока не сообщила.