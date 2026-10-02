Micron предупредила о новом подорожании памяти: на этот раз из-за гуманоидных роботов

Один из крупнейших производителей памяти не ожидает скорого охлаждения рынка. Micron прогнозирует новый виток подорожания чипов, и на этот раз его спровоцируют не только дата-центры. Компания указывает на гуманоидных роботов, которым понадобятся сотни гигабайт оперативной памяти и накопители объемом в несколько терабайт.

Прогноз был озвучен одновременно с отчетом Micron за четвертый квартал 2026 финансового года. В компании считают, что в ближайшие годы спрос на память будет заметно превышать предложение. Когда рынок вернется к равновесию, в Micron не говорят.

По оценке производителя, на одного гуманоидного робота в среднем приходится около 200 ГБ DRAM и несколько терабайт NAND. К концу десятилетия «физический ИИ» может стать заметным фактором для всего рынка памяти. Прогнозы по объёмам поставок на 2030 год сильно разнятся: от 250 тысяч до 1,2 миллиона роботов. Если взять верхний предел и оценку Micron, то только эта категория устройств потребует около 240 петабайт DRAM.

В то же время компания готовится к росту спроса со стороны существующих клиентов. Micron заключила 26 долгосрочных соглашений с обязательствами по закупкам, которые охватывают более 35 % ожидаемой выручки до 2030 года. Значительная часть поставок на 2027 финансовый год уже зафиксирована по более высоким ценам.

Производство также расширяется. В первой половине 2027 финансового года на капитальные затраты компания Micron планирует направить 25 млрд долларов, а во второй половине — ещё больше. Основная часть дополнительных инвестиций пойдет на строительство чистых помещений. Заметно увеличить доступные мощности они начнут только с конца 2028 года, поэтому в ближайшее время облегчения ситуации на рынке ожидать не стоит.