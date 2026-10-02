Третья проблема за месяц: владельцы iPhone 18 Pro жалуются на треск и щелчки в динамике

С момента презентации iPhone 18 Pro прошло менее месяца, а у новых флагманов уже накопилось три проблемы. Первые покупатели только что получили смартфоны и вместо того, чтобы восхищаться новинками, обсуждают новые неисправности.

Сначала пользователи жаловались на ошибку, из-за которой телефон перезагружался после неудачной попытки авторизации через Face ID. Затем обнаружилась ещё одна: после определённой комбинации действий устройство переставало реагировать на прикосновения. Обе проблемы были устранены экстренным обновлением iOS 27.0.1. Но теперь появилась третья, связанная со звуком.

На Reddit и MacRumors появляется всё больше тем от владельцев новых смартфонов, в которых из динамика раздаются посторонние звуки. Жалобы касаются обеих топовых моделей: и iPhone 18 Pro, и более крупного iPhone 18 Pro Max. Люди описывают шум по-разному. Кто-то слышит тихое щелканье, кто-то резкий треск или глухое «писканье», а некоторые — случайные щелчки, похожие на миниатюрное короткое замыкание внутри корпуса. Единого звука нет, и это затрудняет диагностику.

По словам пользователей, проблема почти всегда связана с верхним динамиком, то есть динамиком для разговоров, расположенным над экраном. Нижний мультимедийный динамик в большинстве случаев работает без нареканий.

Определённой закономерности в том, когда именно появляется шум, тоже нет. Некоторые слышат тихое потрескивание практически непрерывно с момента разблокировки экрана. Другие замечают его лишь в отдельных ситуациях: при просмотре сайтов, запуске определенных приложений, поступлении уведомлений, вызове экранной клавиатуры или обычных голосовых звонках через мобильную сеть. Среди самых странных триггеров упоминают быстрое перемещение ползунка яркости и включение или выключение режима «В самолете».

Обновление не помогло, а замена не гарантирует результата

Когда вышла версия iOS 27.0.1, многие надеялись, что вместе с другими ошибками исчезнет и эта. Но в официальном списке изменений об исправлении аудиомодуля не было ни слова, а первые проверки подтвердили худшее: после установки обновления треск никуда не делся.

Тогда часть самых решительных владельцев отнесла телефоны в официальный магазин для гарантийной замены. Именно здесь и произошёл главный сюрприз: некоторые люди возвращались домой с новым iPhone 18 Pro, у которого из коробки была та же самая проблема.

Из-за этого непонятно, что именно происходит. Пока неизвестно, является ли это скрытой ошибкой в коде системы, например, неправильным управлением напряжением на аудиоусилителе, или гораздо более серьёзным заводским дефектом самих динамиков. Если подтвердится первый вариант, проблему решит следующее обновление. Если же речь идет об аппаратной неисправности, Apple может ожидать дорогостоящую и сложную с точки зрения репутации сервисную кампанию.

Пока что компания хранит молчание и не делала никаких официальных заявлений. Владельцам новых смартфонов остается надеяться, что это всего лишь мелкая ошибка разработчиков и её исправят в iOS