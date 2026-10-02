91 час музыки без подзарядки: Poco выпустила бюджетный смартфон C95 Pro с аккумулятором на 7500 мАч

Poco официально представила C95 Pro. В сентябре прошлого года характеристики смартфона уже были раскрыты в результате преждевременной публикации в розничном листинге, а теперь компания подтвердила технические характеристики, дизайн и стоимость. Основной упор сделан на автономность: смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 7500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт.

По заявлению Poco, заряда аккумулятора хватает на 28 часов просмотра видео или 91 час прослушивания музыки. Помимо быстрой зарядки, поддерживается проводная обратная зарядка мощностью 22,5 Вт, поэтому смартфон можно использовать в качестве powerbank для других устройств.

Экран здесь большой: 6,9 дюйма с разрешением HD+ (1600 × 720 пикселей) и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость в режиме HBM достигает 825 нит, а частота опроса датчика составляет до 240 Гц. Стекло защищено Gorilla Glass 7i, а дисплей имеет сертификаты TÜV Rheinland, подтверждающие низкий уровень синего света и отсутствие мерцания.

За производительность отвечает MediaTek Helio G91-Ultra в сочетании с оперативной памятью объемом до 8 ГБ и постоянной памятью объемом 256 ГБ. Еще 16 ГБ виртуальной ОЗУ можно выделить из накопителя с помощью функции Memory Extension. Из коробки смартфон работает на HyperOS 3 на базе Android 16.

Основная камера на 50 Мп, фронтальная на 8 Мп. Есть режим одновременной записи с двух камер. Также смартфон оснащен стереодинамиками, разъёмом 3,5 мм для наушников, Bluetooth 5.4, NFC и защитой от пыли и брызг по стандарту IP64.

В Сингапуре Poco C95 Pro уже продается в черном, синем и зеленом цветах. В рамках ранней распродажи версия 6/128 ГБ стоит S$169, что по официальному курсу НБУ на 1 октября (34,98 грн/S$) составляет около 5 910 грн. Модификацию 8/256 ГБ предлагают за S$199, или примерно 6 960 грн. О выходе в других странах, в частности в Украине, не сообщалось.