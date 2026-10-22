Vivo готує смартфон з акумулятором на 10 000 мАг: новинка вже встановила рекорд Гіннеса

Компанія Vivo готується представити смартфон Y600, головною особливістю якого стане акумулятор величезної ємності. Ще до офіційної презентації виробник похвалився рекордом автономності, зафіксованим у Книзі рекордів Гіннеса.

Нова модель поповнить серію Vivo Y600, до якої вже входять Y600 Pro, Y600 Turbo, Y600i та інші пристрої. Згідно з офіційним рекламним матеріалом, смартфон отримає фірмовий акумулятор BlueVolt ємністю 10 000 мАг. Це приблизно вдвічі більше, ніж у більшості традиційних смартфонів з батареями на 5000 мАг.

Vivo Y600 встановив рекорд автономності

Одним із головних аргументів виробника став рекорд Гіннеса за тривалістю безперервної прямої трансляції під час тестування електронного пристрою. Результат становив 32 години 37 хвилин.

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Випробування проводили в серпні 2026 року в Таїланді. Під час тестування смартфон використовували не лише для трансляції, а й для навігації, ігор, фотографування та інших завдань.

Важлива деталь: у реєстрі Guinness World Records рекордсменом зазначений Vivo V80 Lite 5G. Організація також називає Y600 5G однією з регіональних назв цього пристрою.

Тим часом інсайдер Experience More опублікував у китайській соціальній мережі Weibo додаткові характеристики Vivo Y600. За його інформацією, смартфон оснащуватиметься процесором MediaTek Dimensity 7300e, основною камерою на 50 Мп та підтримуватиме швидке заряджання потужністю 44 Вт.

Також заявлено захист корпусу за стандартами IP68 та IP69. Це означає стійкість до пилу, занурення у воду за визначених умов і впливу струменів води високого тиску.

Vivo Y600 може виявитися знайомим смартфоном під іншою назвою

За попередніми даними, новинка буде близьким аналогом Vivo S2 FE, який нещодавно дебютував в Індії. На інших ринках схожий пристрій продається під назвою Vivo V80 Lite 5G.

Vivo S2 FE

Якщо характеристики збігатимуться, Vivo Y600 отримає 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2800 × 1260 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Максимальна яскравість екрана в режимі підвищеної яскравості може досягати 2000 ніт.

Також очікуються 32-мегапіксельна фронтальна камера, додатковий 2-мегапіксельний сенсор на задній панелі та операційна система Android 16 з оболонкою OriginOS 6.

Для порівняння, Vivo V80 Lite 5G із таким самим акумулятором має товщину корпусу лише 8,59 мм і важить приблизно 224 грами. Це демонструє, що сучасні технології дозволяють встановлювати батареї величезної ємності без надмірного збільшення габаритів смартфона.

Офіційної дати презентації Vivo Y600 компанія поки не назвала. Вартість пристрою та перелік країн, у яких він з’явиться у продажу, також залишаються невідомими.