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Зниження тарифів не вирішить проблему: українцям варто очікувати величезні рахунки за опалення

18.10.2021
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комуналка

Українці, які опалюють житло газом, будуть змушені віддати за тепло вдвічі більше. Причина криється в зростанні вартості газу. Водночас мешканці багатоповерхових будинків зможуть заощадити до 50%.


Ті, хто користується газом для обігріву будуть змушені платити значно більше, якщо порівнювати з опалювальним сезоном 2020-2021 років. Простими словами, якщо минулого року на обігрів доводилося витрачати 1350 грн. при середній витраті в 250 кубометрів, то в цьому році потрібно платити 1990 грн.

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У цьому опалювальному сезоні вартість газу зафіксували на рівні 8 гривень за кубометр. Тобто така ціна діятиме до травня 2022 року. У той час як місячні ціни ростуть щомісяця.

Окремо варто відзначити, що ціна Гкал тепла може відрізнятися в залежності від Постачальника. На формування вартості впливає те, який вид енергії використовується для опалення. Навіть більше, у одного постачальника різні люди можуть платити різні суми.

газ

Все пояснюється досить просто. Секрет в тому, що вдвічі більше доведеться платити жителю неутепленого будинку без індивідуального пункту розподілу тепла. Інший клієнт, у якого утеплені стіни, а в підвалі будинку є розподільний пункт, буде платити вдвічі менше.

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18.10.2021
1 хвилина на прочитання

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