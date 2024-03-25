Наступний пішов: закривається ще одна криптобіржа

CommEX рекомендує користувачам вивести власні активи на сторонні гаманці та якомога швидше припинити використання сервісу. Зазначається, що вже з 25 березня платформа закриє можливість реєстрації нових користувачів, а до 10 травня CommEX планує повністю піти з криптовалютної арени, завершивши роботу сайту.

Представники біржі повідомили, що таке рішення було ухвалено у зв’язку з “переглядом стратегічних планів”.

Біржа планує завершувати роботу поступово, тому в користувачів є можливість завершити необхідні операції протягом певного проміжку часу. Так, наприклад, оголошення на P2P-маркеті можна буде публікувати до 2 квітня, а спотовий ринок пропрацює до 23 квітня 2024 року.

Відхід CommEX не стане великою проблемою для українських користувачів, оскільки на ринку, як і раніше, зберігається безліч альтернативних криптовалютних бірж на кшталт ByBit, OKX та ін.