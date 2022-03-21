В Україні офіційно з’явилися нові гроші: що зміниться для українців

Нещодавно прийнятий в Україні закон «Про віртуальні активи» звісно ж не дозволить нам розплачуватися за покупки біткоїнами. Однак нововведення зробить український ринок більш відкритим для великих міжнародних криптопроектів. А це означає, що місцеві фінансові компанії, та й пересічні українці зможуть цілком легально проводити операції із цифровою валютою.





Своєю думкою щодо нового закону поділився спеціаліст по криптовалютам Анжей Ковальчук з компанії TomiEx. Він зазначив, що для інвесторів прийняте урядом рішення майже нічого не змінить, адже з криптобіржами вони працювали і раніше. Однак тепер операції з віртуальною валютою стануть більш прозорими, що безумовно можна вважати позитивним зрушенням.

Зокрема відомі криптопроекти отримають можливість відкрити свої офіси в Україні й повноцінно працювати з компаніями та підприємствами різного рівня. Таким чином робота крипторинку України буде більш гнучкою та згагодженою.

«Днями одна з найбільших у світі криптобірж Binance була ліцензована у Дубаї. Одразу ж після цього в ОАЕ з’явився офіс компанії, завдяки чому найбільші гравці фінансового ринку країни тепер можуть проводити операції з криптою у Binance абсолютно легально. Таким самим шляхом зараз йде і Україна», – повідомив експерт.

Анжей Ковальчук також пояснив,що змінить закон про цифрові гроші в житті звичайних українців. Ходити по хліб із біткоїнами ми звісно ж не будемо. Віртуальна валюта поки що не в змозі замінити звичні способи оплати.

Проте для громадян, що займаються купівлею та продажем крипти, новий закон стане справжнім спасінням. Адже в разі виникнення будь-яких проблем в процесі роботи з віртуальними грішми, вони зможуть одразу ж звернутися до українського офісу компанії, через яку проводили свої фінансові операції. А за потреби громадяни навіть матимуть право подати на криптобіржу в суд.

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