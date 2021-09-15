В Украине будут женить и разводить по-новому

Уже через пять лет в Украине может не остаться ни одного государственного нотариуса. Соответствующий документ уже подготовили к рассмотрению в Верховной Раде народные депутаты. Авторами законопроекта выступили более полусотни парламентариев из разных фракций. В случае принятия закона государственный нотариат ликвидируют, а частные нотариусы получат множество новых полномочий.





Что изменится в работе нотариусов

Кроме исчезновения государственных нотариусов как класса, документ внесет еще много изменений в нотариальную рутину. В частности работу представителей этой профессии планируют цифровизировать, открыв им доступ к Единому демографическому реестру. Это значительно упростит проверку документов перед выполнением нотариальных операций и поможет эффективнее бороться с мошенничеством.

Частные нотариусы смогут закрепить за собой и некоторые функции, которые сейчас делегирует им Министерство юстиции (проверки и т.п.). После проведения инициированной законопроектом реформы Минюст оставит за собой лишь полномочия по принятию решений и контролю, а нотариусам будет полностью передано право выполнения действий, которые ранее им только делегировались.

Инициативу по ликвидации государственного нотариата большинство участников рынка поддержали. Ведь качество услуг у частников часто намного выше, чем у государственных нотариусов. При этом значительного разрыва в ценах между ними нет. Да и опыт развитых стран уже не первый год демонстрирует нам нецелесообразность существования института государственного нотариата.

Оформить развод будет проще

Обновленный нотариат сможет также выполнять некоторые функции ЗАГСов. Речь идет о процедурах заключения и расторжения брака. Если Верховная Рада примет соответствующий закон, пара получит возможность подавать документы на развод как в ЗАГС, так и нотариусу. Оба представителя закона уже через 30 дней с момента обращения граждан смогут составить акт о расторжении брака. Таким образом удастся хотя бы немного разгрузить ЗАГСы, освободив их от рутинной, но к сожалению довольно популярной в Украине процедуры.

Развестись у нотариуса смогут и пары с детьми. Правда, им придется заключить нотариальный договор, который будет определять место жительства ребенка, участие родителей в воспитании и порядок уплаты алиментов после развода.