WhatsApp больше не будет работать на некоторых смартфонах: все переписки пользователей исчезнут уже 1 января

Один из самых популярных в мире мессенджеров WhatsApp подготовил очередной сюрприз. Причем для части пользователей он будет не очень приятен. Уже через неделю WhatsApp прекратит поддержку некоторых операционных систем. Так что люди, которые пользуются устаревшими смартфонами, потеряют доступ к приложению, а значит и к своим перепискам, включая их медиа-содержимое.

На каких смартфонах больше не будет работать WhatsApp?

С 1 января 2025 года мессенджер WhatsApp станет недоступен для пользователей, чьи гаджеты работают на устаревших версиях Android, в частности Android KitKat. Речь идет о таких смартфонах:

Motorola : Razr HD, Moto G (1-го поколения), Moto E 2014;

: Razr HD, Moto G (1-го поколения), Moto E 2014; Samsung : Galaxy Note 2, Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Ace 3;

: Galaxy Note 2, Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Ace 3; LG : Optimus G, G2 Mini, Nexus 4, L90;

: Optimus G, G2 Mini, Nexus 4, L90; HTC : Desire 500, Desire 601, One X, One X+;

: Desire 500, Desire 601, One X, One X+; Sony: Xperia Z, Xperia T, Xperia SP, Xperia V.

Владельцы этих смартфонов с нового года больше не смогут пользоваться любимым мессенджером. Им придется либо приобрести новый гаджет, либо перейти на менее требовательные мессенджеры, которые поддерживают версии Android прошлых десятилетий.

Как сохранить переписки и медиа-файлы из WhatsApp?

WhatsApp не только перестанет запускаться на телефонах с устаревшими операционными системами, но и «заберет с собой» все переписки и медиа-файлы. Так что владельцам смартфонов из вышеуказанного списка советуют до 1 января 2025 года сделать резервные копии данных из WhatsApp на новом устройстве. В противном случае важные разговоры, аудио-сообщения, фото и другие медиа будут утеряны.

Кстати, пользователи некоторых гаджетов на iOS также вскоре не смогут пользоваться WhatsApp. В частности у владельцев iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus осталось менее полугода до неминуемого прощания с мессенджером. На таких смартфонах WhatsApp перестанет запускаться уже в мае 2025 года.