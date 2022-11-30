В Польщі змінили правила перебування для українців в очікуванні другої хвилі біженців

В Польші дещо ускладнять умови перебування для українських біженців. Зокрема їх зобов’яжуть оформляти PESEL – свого роду ідентифікаційний номер. А з 3 березня українці, які вже довгий час проживають у безкоштовний помешканнях для біженців, будуть змушені за них платити.

Про це повідомили на «Польському радіо». Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що вказані зміни до закону дозволять покращити систему надання допомоги у випадку другої хвилі біженців з України. А такий сценарій на думку прем’єра зараз є цілком можливим. Оскільки на сьгоднішній день кілька мільйонів українців позбавлені елементарних умов, необхідних для комфортного проживання. У них немає води, електроенергії і навіть тепла у домівках.

Згідно з новою поправкою до закону про біженців, починаючи з 1 березня 2023 року українці, що проживають в місцях розміщення більше 120 діб, будуть платити 50% вартості оренди цього житла. А ще через кілька місяців сума оплати зросте до 75%. Таким чином біженців працездатного віку хочуть спонукати до пошуку роботи та власного житла. Для Польщі це значно вигідніше, адже працюючі українці зможуть сплачувати податки .

При цьому деяких біженців з України не будуть змушувати платити за своє проживання. Мова йде про непрацездатних осіб, зокрема інвалідів, вагітних жінок, осіб похилого віку, дітей, а також осіб що доглядають більш ніж за трьома дітьми.

Нагадаємо, що за час війни з України виїхало близько 9,3 млн осіб. Більшість з них, а саме 8 млн, перебралася в Польщу. І хоч більшість українців за останні кілька місяців вже встигли повернутися на батьківщину, наразі у Польщі все ще перебуває понад 1,43 млн осіб. На другому місці за кількістюприйнятих біженців з України опинилася Німеччина. На сьогоднішній день в цій країні проживає 709,1 тис. наших співгромадян.