Запрограмовані на багацтво: яким знакам зодіаку судилося стати мільярдерами

Стати багатіями мріють усі, проте вдається втілити цю мрію одиницям. Ми називаємо їх везунчиками, улюбленцями долі. Але удача тут ні до чого. Збудувати власний бізнес та заробити мільйони таким людям вдається завдяки рисам характеру, які притаманні здебільшого представникам кількох знаків зодіаку.

До таких знаків, на думку астрологів, належать Діва, Козеріг, Тілець та Рак. Вроджені особливості представників цих знаків допомагають побудувати успішну кар’єру та заробити чималий капітал.

Діва

Дів астрологи називають «магнітом для грошей». І не дарма. Вони можуть фактично на пустому місці збудувати бізнес і зробити його неймовірно прибутковим. Діви мають рідкісний талант до планування. Вони завжди прораховують всі доходи та витрати наперед, і майже ніколи не лишаються «в мінусі». Навпаки, постійно шокують оточуючих своїм вмінням робити гроші просто «з повітря».

Найбільш відомим в Україні представником знаку Дів є підприємець та мільярдер Ринат Ахметов.

Козеріг

Секрет багатства Козерогів у тому, що вони ставлять перед собою здавалось би нереальну мету і не зупиняються, поки її не досягнуть. Уродженці цього знаку надзвичайно вперті. Їх впевненості у власних силах завжди заздрять оточуючі, адже завдяки цій особливості Козероги ніколи не змиряться з бідністю чи застоєм у кар’єрі. Натомість будь якою ціною вирвуться з цього замкнутого кола.

Вдалим прикладом видатного Козерога можна вважати Джефа Безоса – власника Amazon та найбагатшу людину світу.

Тілець

Народжені під цим сузір’ям дуже креативні. Вони завжди знайдуть вихід навіть із безвихідної ситуації. Тож коли у бізнесі їх раптом спіткає невдача, можуть «відродитися з попелу» і продовжити свій шлях до успіху.

Одним із найяскравіших представників знаку Тільця є засновник Facebook Марк Цукерберг, який став мільярдером у віці 24 років.

Рак

Спокійні та розсудливі Раки у бізнесі ніколи не керуються емоціями. Контроль – їхнє друге ім’я. Завдяки такій рисі характеру представникам знаку вдається не лише заробити чималий капітал, а й зберегти його для нащадків.

Без сумніву найвідомішою людиною, що народилася під знаком Рака, є Ілон Маск – першопроходець у комерційному освоєнні космосу та провідний виробник електрокарів.