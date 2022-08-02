Без рецепту не купити: в Україні почали діяти нові правила продажу ліків

В Україні з 1 серпня почали діяти нові правила продажу антибіотиків. Відтепер такі препарати будуть відпускати виключно за рецептом. Придбати антибіотик без рекомендації лікаря зможуть лише мешканці окупованих територій та областей, де ведуться активні бойові дії.





Про нововведення українців повідомив прес-центр Міністерства охорони здоров’я. Там зазначили, що отримати рецепт на придбання антибіотиків українці можуть лише звернувшись до лікаря. Якщо спеціаліст вирішить, що прийом антибіотика є доцільним, видасть пацієнту відповідний документ та інформаційну довідку з деталями призначення.

Рецепт на антибіотики лікар може видати як в електронному, так і в паперовому вигляді. Все залежить від того, чи під’єднана медична установа, в якій він працює, до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Обидва види рецептів приймаються в аптеках і мають законну силу.

У МОЗ також зазначили, що нові правила придбання антибіотиків діятимуть лише в регіонах, де люди мають вільних доступ до лікарських препаратів та медичних послуг. Натомість в областях, де ведуться активні дії та на тимчасово окупованих територіях антибіотики, як і раніше, будуть відпускати без рецепту.

Ще одним винятком з правил є закупівлі ліків волонтерами. Для придбання антибіотиків на потреби військовослужбовців їм не знадобиться рецепт. Натомість доведеться пред’явити письмовий запит від військової частини, для якої призначені ліки.

Скасування вільного продажу антибіотиків в Україні має на меті зменшити популярність таких ліків серед населення, а головне – запобігти зловживанню ними. Адже українці часто самостійно вживають антибіотики навіть у тих випадках, коли це зовсім не потрібно. В результаті їхні організми перестають реагувати на лікування. Якими можуть бути наслідки безконтрольного вживання антибіотиків українці вже мали можливість побачити під пандемії COVID-19.