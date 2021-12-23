Популярне «кабельне» телебачення перестало працювати по всій країні: все через конфлікт

Підписники популярної в Україні стрімінгової платформи Divan.TV стали випадковими жертвами великого корпоративного скандалу. Через сварки між власниками компанії-надавача послуг абоненти втратили доступ до відеоконтенту. Сервіс не працює вже місяць, а проплачені за нього кошти користувачам так і не повернули.





Згідно з коментарями українців, що користуються послугами Divan.TV, усі спроби додзвонитися у службу підтримки закінчилися нічим. Про клієнтів просто забули, привласнивши собі оплату за послуги, яких вони так і не отримали. У абонентів не залишилося іншого вибору, як поскаржитися у кіберполіцію на шахрайство.

Щоправда, декотрі користувачі таки отримали пояснення від OTT-сервісу, у якому їх запевнили, що питання із поверненням коштів незабаром вирішиться.

«Шановний клієнте! На жаль сервіс Divan.TV наданий момент є недоступним з технічних причин й змушений припинити свою роботу. Питання повернення оплачених за послуги коштів буде вирішено наступного тижня», – йдеться у повідомленні.

Тим часом додаток сервісу вже зник із Google Play та App Store. Знайти його можна лише в магазині додатків для смартфонів Huawei – App Gallery.

Як виявилося, причиною краху Divan.TV стала банальна суперечка власників. Компанія «Фінарт Капітал Інвест» (ФКІ), якій належить торгова марка Divan.TV, заборгувала кредиторам близько 45 млн грн. У зв’язку з цим колишній власник та засновник сервісу Андрій Колодюк був змушений продати своє дітище корпорації з Люксембургу «Татхрах Дженерал Трейдинг».

Відомо, що угоду про передачу активів уклали ще 7 вересня поточного року, а компанію перереєстрували на іншого власника. Однак колишні керівники «Фінарт Капітал Інвест» навідріз відмовилися передати новим власникам документацію компанії, а також паролі, без яких просто неможливо керувати роботою сервісу.

Та як зазначила новий директор ФКІ Леся Березовець, вже найближчим часом сервіс Divan.TV запрацює знову. У компанії пообіцяли, що протягом 10 днів усі технічні питання буде вирішено й користувачі врешті отримають доступ до контенту, за який заплатили.