Стаж решает: стало известно, кто получит существенную прибавку к пенсии уже через неделю

Осталась всего лишь неделя до официального пересчета пенсионных выплат в Украине. Насколько более обеспеченными станут пенсионеры и от чего будет зависеть повышение?





Уже начиная с 1 июля 2021 в Украине будут изменены суммы минимальной и максимальной пенсии, а также начислены дополнительные средства за сверхстаж. Соответствующие изменения уже учтены в бюджете Пенсионного фонда Украины.

В данный момент доплата к пенсии за годы стажа, превышающие установленную норму, составляет 17,69 грн. Но уже со следующего месяца за каждый переработанный год пенсионер будет получать по 18,54 грн.

Надбавку за стаж смогут получать следующие категории населения:

мужчины, отработавшие официально более 35 лет;

женщины, официальный стаж которых составляет более 30 лет.

Что касается новых сумм максимальной и минимальной пенсионных выплат, здесь тоже произойдут довольно существенные изменения. Граждане, получавшие минимальную пенсию в размере 1769 гривен, теперь будут получать ежемесячно по 1854 гривен. Максимальная пенсионная ставка также будут пересчитана и составит 18 540 гривны, вместо нынешних 17 690 гривны. То есть для этой категории населения повышение составит аж 850 гривен.

Стоит заметить, что пенсионеров, имеющих право на максимальную пенсионную ставку, не так уж и много. Большая часть пожилых людей в Украине получает сейчас выплаты в объеме около 3 тысяч гривен. Поэтому на данную категорию пенсионеров июльский пересчет никак не повлияет. Повышение им удастся получить разве что за счет дополнительного стажа.

Тем временем требования к официальному трудовому стажу граждан в Украине растут чуть ли не каждый год. Сейчас чтобы спокойно уйти на пенсию после 60-летнего юбилея нужно отработать не менее 30 лет. Но постепенно государство будет увеличивать минимальный стаж до 35 лет. И тогда уже украинцам придется идти на заслуженный отдых как минимум в 63, а то и во все 65 лет.