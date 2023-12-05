Есть 15 дней: ВПЛ изменили правила предоставления помощи

Украина обновила свою политику в отношении финансовой помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Теперь ВПЛ, которые возвращаются из-за границы, имеют право обратиться за помощью через 15 рабочих дней после возвращения.

Кроме того, лица, пострадавшие от повторного перемещения в связи с обязательной эвакуацией после 01.08.2023, которые ранее получали выплаты, имеют право на дополнительный шестимесячный период выплат. Эта информация была обнародована на Правительственном портале.

Кроме того, переселенцам гарантируется получение выплат через три месяца после окончания боевых действий или временной оккупации в местах их предыдущего проживания.

Также было подчеркнуто, что определенные граждане Украины имеют право на финансовую поддержку от УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев). Эта помощь направлена на тех, кто еще не получил международной помощи. Денежная помощь распределяется на три месяца, и есть возможность получить единовременную выплату в размере 2220 гривен на подготовку к зиме. При этом совокупный доход на одного члена семьи не должен превышать 5400 гривен.