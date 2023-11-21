Гороскоп на вівторок, 21 листопада, для всіх знаків зодіаку

Щоденний гороскоп на GSMinfo. Сьогодні, 21 листопада, Місяць застерігає від різких рухів. Цього дня важливо задуматися про кохання і відкинути ярлики. Адже на нас чекають нові сценарії життя і правила гри.

♈ Овни

Цього дня можна досягти великих успіхів. Ви енергійні й сповнені життєвих сил, здатні впоратися з будь-яким завданням. Єдине, що робить вас уразливими, – це певна невизначеність у стосунках з оточуючими; ви хвилюватиметеся і турбуватиметеся, доки не зрозумієте, як варто поводитися. День підходить для початку співпраці з новими партнерами; вона буде довгою і плідною.

Космічна порада: потрібно не боятися приймати виклики.

♉ Тельці

День може принести проблеми, але ви блискуче впораєтеся з їх вирішенням. Несподівано допоможуть ті, від кого ви не очікували нічого хорошого. Можна розраховувати на підтримку впливових осіб. Іноді люди стають на ваш бік просто тому, що ви їм сподобалися, змогли справити гарне враження. Ваші ідеї вони зможуть оцінити пізніше. Не виключені службові романи, для початку любовних історій це вдалий день.

Космічна порада: не соромтеся пробувати щось нове.

♊ Близнюки

Будьте уважні. Сьогодні труднощі можуть виникнути там, де ви їх найменше чекали. Складно порозумітися навіть із тими, з ким ви раніше легко знаходили спільну мову. Але серйозних проблем вдасться уникнути, якщо ви будете акуратними й обережними, постараєтеся жодної дрібниці не випустити з уваги. Друга половина дня – вдалий час для невтомних цікавих справ.

Космічна порада: прийміть точку зору опонента.

♋ Раки

Перша половина дня буде непростою. Труднощі, що виникають у цей час, не такі вже й серйозні, але ви дуже переживаєте і хвилюєтеся, абсолютно втрачаєте рівновагу, і тому будь-яка дрібниця здається катастрофічною. Ви більше, ніж зазвичай, потребуєте підтримки, але поруч не завжди є люди, які розуміють це. Друга половина дня проходить набагато спокійніше. Можливо, вона не принесе запаморочливих перемог, але ви принаймні зможете відпочити і перевести дух.

Космічна порада: зберігайте спокій і впевненість у собі.

♌ Леви

Вдалий день. Навіть якби виникли труднощі, то ви швидко впоралися б із ними, так багато у вас енергії та цілеспрямованості. Але серйозних перешкод, які потрібно долати, на шляху не з’явиться, тож можна всі сили спрямувати на справи, які викликають у вас особливий інтерес. У другій половині дня ймовірні якісь значні зміни на краще в особистих стосунках.

Космічна порада: розвивайте свої соціальні навички.

♍ Діви

Уранці краще нікуди не поспішати. Перша половина дня вимагає обережності, максимальної уваги до деталей, ідеальної точності розрахунків. Пізніше на вас чекають приємні звістки, несподівані відкриття, а також зустрічі з людьми, спілкування з якими дуже порадує. Відпочивати й розважатися у вас виходить краще, ніж працювати, тому, якщо ви можете відкласти справи на потім, слід вчинити саме так. Добре складаються невеликі розважальні поїздки.

Космічна порада: не приймайте все на віру.

♎ Терези

Цікавий день. Сидіти склавши руки ніколи, у вас багато захопливих справ і завдань, над якими хочеться поміркувати. Вдається легко ладнати з оточуючими, конфліктів не виникає, навіть якщо ви часом дозволяєте собі якісь різкі висловлювання і критичні зауваження. У тих рідкісних випадках, коли ви допускаєте якісь промахи, вас хвалять і підбадьорюють, а не лають. Однак вам не завжди вдається досягти поставлених цілей, навіть якщо вони дуже близькі.

Космічна порада: стосунки – це ключ до щастя.

♏ Скорпіони

Захоплюючий і яскравий день. Він підходить для творчості, початку якихось цікавих і незвичайних справ. Що сміливіші й оригінальніші ваші плани, то краще. Важливі рішення краще ухвалювати самостійно, тут інтуїція буде вам надійним помічником. Важливо, щоб у цей день поруч були люди, здатні зрозуміти ваші душевні пориви. Будь-яку критику, навіть доброзичливу, ви сприймаєте болісно.

Космічна порада: перевіряйте інформацію, що надходить.

♐ Стрільці

На початку дня доведеться похвилюватися. Не все буде йти так, як задумано, доведеться поспіхом змінювати плани, шукати нових союзників. Праці й клопоти ваші не будуть марними, трохи пізніше ви отримаєте за них щедру нагороду. Можуть з’явитися хороші ідеї, які ви незабаром зможете втілити в життя. Друга половина дня обіцяє багато приємних емоцій. Вона добре підходить для спілкування з близькими, дає шанс вирішити особисті проблеми, налагодити стосунки, які важливі для вас.

Космічна порада: прагніть до своїх цілей і мрій.

♑ Козероги

Не бійтеся труднощів: ви знайдете спосіб їх подолати і досягнете відмінних результатів. Чого вам сьогодні не вистачає, так це практичності. Не витайте в хмарах, зосередьтеся на тому, чого можна досягти якщо не просто зараз, то хоча б найближчими днями. Реальна оцінка власних можливостей допоможе уникнути розчарувань. З погляду особистих стосунків день дуже сприятливий. Якщо ви проявите ініціативу, в житті відбудуться великі зміни на краще.

Космічна порада: будьте уважними до емоцій.

♒ Водолії

День пройде дуже вдало, якщо ви не станете витрачати час даремно. Намагайтеся використовувати всі можливості, що відкриваються, навіть якщо здається, що це не так уже й просто. Ви винахідливі й винахідливі; зараз це допомагає досягти важливих цілей. Багато завдань ви зможете вирішити завдяки своєчасній допомозі друзів. Оточення частіше звичайного втручається у ваші справи, і це йде на користь. Можливі романтичні захоплення, не виключений початок серйозних стосунків.

Космічна порада: хороший відпочинок допоможе зберегти енергію.

♊ Риби

Не витрачайте час даремно в першій половині дня. Цей період підходить для того, щоб займатися чимось важливим і потрібним, шукати відповіді на непрості запитання. Імовірні корисні знайомства, а також зустрічі з людьми, з якими вас раніше пов’язували теплі стосунки. Пізніше настане сприятливий час для відпочинку і розваг, спілкування з друзями, романтичних побачень. Ви не просто легко знаходите спільну мову з людьми, а часто розумієте їх з півслова, здогадуєтеся про найпотаємніші бажання.

Космічна порада: визначте свої слабкі сторони.