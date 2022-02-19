Стало известно, могут ли миллионы смартфонов Зеленского перегрузить сети «Киевстар»и Vodafone

Инициатива Владимира Зеленского по раздаче украинцам преклонных лет современных смартфонов вызвала неоднозначную реакцию общественности. Ведь проект очень амбициозный и дорогостоящий. Подумать только, для его претворения в жизнь нужно аж 8,5 миллионов новеньких мобильных телефонов.





Но есть еще один важный вопрос, которому следует уделить внимание. Хватит ли мощностей украинским мобильным операторам, чтобы обеспечить связью и интернетом миллионы новых пользователей? В пресс-службах самых популярных телеком-компаний страны рассказали о готовности собственных сетей к наплыву клиентов.

«Киевстар»

В офисе самого старшего оператора страны отметили, что в настоящее время обеспечивают 4G-интернетом более 90% населения Украины. При этом компания продолжает строительство новых базовых станций и постоянно инвестирует в развитие сети.

В настоящее время «Киевстар» владеет 48 тыс. базовых станций, а также 44 тыс. км оптоволокна. Так что мощностей оператора вполне хватит, чтобы обеспечить связью и интернет-трафиком дополнительные несколько миллионов клиентов.

Vodafone

Vodafone также уверенно заявил о своей готовности к расширению клиентской базы. По словам представителей компании, именно на это они и рассчитывают, постоянно развивая новые технологии предоставления мобильного интернета.

Также в офисе второго по числу абонентов оператора страны отметили, что регулярно сталкиваются с резким увеличением трафика в новогодние праздники. Если сеть Vodafone может справиться с такими экстремальными нагрузками, то новые абоненты точно не помешают слаженной работе сервисов оператора.

lifecell

Самый маленький оператор Украины, который, тем не менее, имеет наибольший процент абонентов со смартфонами, не боится новых вызовов. В пресс-службе компании lifecell отметили, что в настоящее время их клиенты используют около 13 ГБ мобильного интернета ежемесячно. При этом оператор постоянно развивает свою сеть и не сомневается, что сможет выдержать нагрузку от присоединения новых абонентов.

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