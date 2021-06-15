В Україні взялись за перерахунок пенсій: хто отримає на майже тисячу гривень більше

З першого липня українських пенсіонерів чекає суттєве підвищення виплат. Розраховувати на більшу пенсію зможуть насамперед громадянам, що отримують максимальну та мінімальну ставки. Також доплату отримають пенсіонери, що свого часу перевищили норму стажу.





Мінімальна пенсія

Оскільки, згідно із конституцією України, прожитковий мінімум для осіб недієздатних прирівнюється до мінімальної пенсії, надбавка для цієї категорії пенсіонерів складатиме лише 85 грн. Фактично виплата зросте із 1769 гривень до 1854 гривень.

Пенсію в такому обсязі отримують лише особи, що не досягли 65 років, або ж не відпрацювали потрібну кількість років. Якщо ж вимоги щодо стажу пенсіонер виконав – сума виплати складатиме понад 2400 гривень.

Максимальна пенсія

Громадян, що отримують максимальну пенсію, чекає підвищення у розмірі 850 грн. Їх пенсія регулюється обсягом у 10 прожиткових мінімумів, та не повинна перевищувати цю цифру. Отож із 1 липня вона становитиме вже не 17 690 гривень, а 18 540 гривень.

Надбавка за понаднормовий стаж

Чоловікам, що відпрацювали більше, ніж 35 років, за кожен рік понад норму доплачуватимуть по 1% від прожиткового мінімуму. Тобто, кожні додаткові 12 місяців вартуватимуть 18,54 гривні.

Жінок чекає доплата у тому ж обсязі. Єдина різниця – норма стажу для них складає наразі 30 років.